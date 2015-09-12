search
12.09.2015 11:24

Σέρβος χούλιγκαν, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία συνελήφθη στο Ελ. Βενιζέλος ντυμένος… μοναχός!

Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος», ένας 34χρονος Σέρβος, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης των Σερβικών Αρχών, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

 

Ο 34χρονος οπαδός της Παρτιζάν ήταν ντυμένος ορθόδοξος οπαδός έφτασε στην Αθήνα από την Ταϊλανδή, μέσω Ντόχα Κατάρ. Κατά τον διαβατηριακό έλεγχο επέδειξε πλαστό διαβατήριο Σλοβενικών Αρχών.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ταυτοποιήθηκαν τα πραγματικά στοιχεία του 34χρονου και εξακριβώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης των Σερβικών Αρχών, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Συγκεκριμένα, ο 34χρονος κατηγορείται ότι την 17-9-2009 στο Βελιγράδι, από κοινού με άλλα άτομα, επιτέθηκε σε ομάδα Γάλλων πολιτών τους οποίους και ξυλοκόπησαν. Με τον τρόπο αυτό προκάλεσαν σοβαρές σωματικές βλάβες σε έναν Γάλλο υπήκοο, ο οποίος μετά λίγες ημέρες κατέληξε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ενώ ερευνώνται πιθανές διασυνδέσεις του με Έλληνες χούλιγκανς.

