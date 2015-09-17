Ο Σακίλ Ο’ Νιλ απέρριψε πρόταση των «Starbucks» γιατί «οι μαύροι δεν πίνουν καφέ» (Photos)

«Στο σπίτι μου δεν έπινε κανείς καφέ. Οπότε μεγάλωσα με την ιδέα ότι οι μαύροι δεν πίνουν καφέ», είπε σε συνέντευξη του ο Ο’ Νιλ.

Ο θρύλος του μπάσκετ Σακίλ Ο’ Νιλ αρνήθηκε παλιότερα να συνεργαστεί με την αλυσίδα «Starbucks» γιατί, όπως είπε, «οι μαύροι δεν πίνουν καφέ».

«Στο σπίτι μου δεν έπινε κανείς καφέ. Οπότε μεγάλωσα με την ιδέα ότι οι μαύροι δεν πίνουν καφέ», είπε σε συνέντευξη του ο Ο’ Νιλ. Ο σταρ του NBA μεγάλωσε πίνοντας τσάϊ και σοκολάτα. «Εάν δεν πιστεύω σε μια ιδέα, δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Κανένα ποσό δεν είναι ικανό να με κάνει να αγκαλιάσω μια ιδέα που δεν συμμερίζομαι 100%», πρόσθεσε ο μπασκετμπολίστας.

Τώρα βέβαια, λέει γελώντας ότι μάλλον το μετανιώνει αφού σε κάθε γωνία βλέπει Starbucks. Η απόφαση του μάλλον του κόστισε μερικά εκατομμύρια δολάρια.