Πώς να πίνετε τεκίλα σαν Μεξικάνοι

Μήπως το κάνετε λάθος;

Η τεκίλα είναι ένα ποτό με μακρά και πλούσια ιστορία.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Μεξικό τον 16ο αιώνα και έκτοτε έχει υποστεί αρκετές αλλαγές, αν και υπάρχει ακόμη τρόπος για να διαλέξει κάποιος τεκίλα υψηλής ποιότητας.

Ο Sergio Pelayo, ειδικός στην τεκίλα, έδωσε στο Business Insider τα… φώτα του για το πώς μπορεί κάποιος να διαλέξει, σερβίρει και πιει τεκίλα σαν βέρος Μεξικάνος (όπως ο ίδιος).

Όπως συμβουλεύει, καλύτερο από το να πίνει κάποιος τεκίλα σφηνάκι, είναι να την πιει σε ένα ποτήρι του κονιάκ. Τα σφηνάκια είναι φτιαγμένα για μια γρήγορη «δόση», ενώ τα ποτήρια του κονιάκ δίνουν τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να μυρίσει και να «σώσει» το ποτό.

Κατά το σερβίρισμα κρατήστε το μπουκάλι ψηλά, ώστε όταν το ποτό πέφτει στο ποτήρι να συγκρατεί περισσότερο οξυγόνο και να ενισχύονται τα αρώματα και οι γεύσεις.

Πριν πιείτε μια γουλιά, υγράνετε τη γλώσσα σας και πάρτε μια μικρή αναπνοή.

Εκπνεύστε μετά την πρώτη γουλιά και, σύμφωνα με τις συμβουλές, η δεύτερη γουλιά σας θα είναι πολύ πιο «απαλή». Αυτό θα βοηθήσει στο να αποφύγετε την αίσθηση του καψίματος που προκαλεί η τεκίλα.

Στην υγειά σας!