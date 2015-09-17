search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 15:07
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2015 13:37

Πώς να πίνετε τεκίλα σαν Μεξικάνοι

17.09.2015 13:37
Πώς να πίνετε τεκίλα σαν Μεξικάνοι - Media

Μήπως το κάνετε λάθος;

 

Η τεκίλα είναι ένα ποτό με μακρά και πλούσια ιστορία.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Μεξικό τον 16ο αιώνα και έκτοτε έχει υποστεί αρκετές αλλαγές, αν και υπάρχει ακόμη τρόπος για να διαλέξει κάποιος τεκίλα υψηλής ποιότητας.

Ο Sergio Pelayo, ειδικός στην τεκίλα, έδωσε στο Business Insider τα… φώτα του για το πώς μπορεί κάποιος να διαλέξει, σερβίρει και πιει τεκίλα σαν βέρος Μεξικάνος (όπως ο ίδιος).

Όπως συμβουλεύει, καλύτερο από το να πίνει κάποιος τεκίλα σφηνάκι, είναι να την πιει σε ένα ποτήρι του κονιάκ. Τα σφηνάκια είναι φτιαγμένα για μια γρήγορη «δόση», ενώ τα ποτήρια του κονιάκ δίνουν τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να μυρίσει και να «σώσει» το ποτό.

Κατά το σερβίρισμα κρατήστε το μπουκάλι ψηλά, ώστε όταν το ποτό πέφτει στο ποτήρι να συγκρατεί περισσότερο οξυγόνο και να ενισχύονται τα αρώματα και οι γεύσεις.

Πριν πιείτε μια γουλιά, υγράνετε τη γλώσσα σας και πάρτε μια μικρή αναπνοή.

Εκπνεύστε μετά την πρώτη γουλιά και, σύμφωνα με τις συμβουλές, η δεύτερη γουλιά σας θα είναι πολύ πιο «απαλή». Αυτό θα βοηθήσει στο να αποφύγετε την αίσθηση του καψίματος που προκαλεί η τεκίλα.

Στην υγειά σας! 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

berlin_traffic_2701_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

komision876-new
ΚΟΣΜΟΣ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε 787 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα – Το σχέδιο της Αθήνας έφθανε στα 2,9 δισ.

karystianou_marinakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η εκτίμηση Μαρινάκη για το κόμμα Καρυστιανού με βάση τις απόψεις για τα εθνικά θέματα

violanta_2601_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης από τα Τρίκαλα για Βιολάντα: «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος – Ευθύνες υπάρχουν και στο κράτος» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 15:07
anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

berlin_traffic_2701_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

komision876-new
ΚΟΣΜΟΣ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε 787 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα – Το σχέδιο της Αθήνας έφθανε στα 2,9 δισ.

1 / 3