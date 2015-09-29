Υπάλληλος στο δήμο Πεντέλης μπέρδεψε τη Διαύγεια με το…facebook και έβγαλε τα ερωτικά του «στη φόρα» (photos)

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Διοικητική πράξη με τίτλο για γέλια και για κλάματα, αναρτήθηκε από τον Δήμο Πεντέλης στη Διαύγεια.

Διοικητική πράξη με τίτλο για γέλια και για κλάματα, αναρτήθηκε από τον Δήμο Πεντέλης στη Διαύγεια.

Δράστης το πιθανότερο κάποιος απρόσεκτος υπάλληλος, ο οποίος αντί να βάλει το όνομα της πράξης, έγραψε κάτι που μάλλον προοριζόταν για το chat του facebook:

«δηλαδη απο τη μια μου λες οτι εγω δεν θελω αλλη κι εγω σου λεω οτι θα ερθω κ θα σε δω? σου κολλαει?», έγραψε ο υπάλληλος σε άψογη ορθογραφία, στίξη, σύνταξη κλπ…

Μόλις η γκάφα του άρχισε να κάνει τον γύρο των social media, η ανάρτηση στη Διαύγεια διορθωθηκε.