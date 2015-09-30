160 εκατ. ευρώ για την αγορά δύο πινάκων του Ρέμπραντ

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Η Γαλλία και η Ολλανδία θα αγοράσουν από κοινού έναντι 160 εκατομμυρίων ευρώ δύο πίνακες του Ρέμπραντ που πωλούνται από την οικογένεια Ρότσιλντ, σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού της Ολλανδίας.

Η Γαλλία και η Ολλανδία θα αγοράσουν από κοινού έναντι 160 εκατομμυρίων ευρώ δύο πίνακες του Ρέμπραντ που πωλούνται από την οικογένεια Ρότσιλντ, σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού της Ολλανδίας.

“Τώρα που η χρηματοδότηση είναι άμεσα διαθέσιμη από τη γαλλική πλευρά, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αποκτήσει τους πίνακες από κοινού με τη Γαλλία”, δηλώνει η υπουργός Γιετ Μπουσεμάκερ σε επιστολή της προς το ολλανδικό κοινοβούλιο.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι σχετική συμφωνία επετεύχθη μεταξύ του Ολλανδού πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε και του Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ σε συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη.

Η οικογένεια Ρότσιλντ επιθυμούσε να πουλήσει δύο πορτρέτα, που είχε φιλοτεχνήσει ο Ρέμπραντ το 1634, έναντι του ποσού των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πίνακες εικονίζουν ένα ζευγάρι Ολλανδών αριστοκρατών, τον Μάρλεν Σούλμανς και την Όπγιεν Κόπιτ την παραμονή του γάμου τους.

Οι δύο πίνακες “θα εκτίθενται πάντα μαζί, εναλλάξ, στα δύο πιο γνωστά και με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μουσεία στην Ευρώπη, το Ράικσμουζεουμ (του Άμστερνταμ) και το Λούβρο”, πρόσθεσε.

Οι δύο πίνακες, οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί μόνον μια φορά στο κοινό σε περίοδο 150 ετών, κατά τη διάρκεια μιας έκθεσης που είχε διοργανωθεί το 1956, θα εκτεθούν αρχικά στην Ολλανδία, σημείωσε η υπουργός.

Ζητήματα πρακτικής φύσεως, όπως ασφάλειες, αποκατάσταση ή θέματα εκθέσεων, θα αποσαφηνίζονται σε μια συμφωνία που θα υπογραφεί από τις γαλλικές και τις ολλανδικές αρχές και την πλευρά του πωλητή, σύμφωνα με την υπουργό.