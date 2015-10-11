ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:43
11.10.2015 09:57

Χιλιάδες διαδηλωτές στην Άγκυρα για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών (Photos)

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν σήμερα το κέντρο της Άγκυρας για να τιμήσουν τα θύματα της διπλής επίθεσης αυτοκτονίας που σημειώθηκε το Σάββατο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 95 διαδηλωτές αλλά και για να καταγγείλουν ως υπεύθυνη την κυβέρνηση.

 

Η σημερινή διαδήλωση οργανώθηκε από συνδικάτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και αριστερά ή φιλοκουρδικά πολιτικά κόμματα. Το πλήθος επέρριψε ευθέως την ευθύνη στον ισλαμοσυντηρητικό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φωνάζοντας συνθήματα όπως “Ερντογάν δολοφόνε” και “Κυβέρνηση παραιτήσου”.

Το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) κατήγγειλε ότι η αστυνομία επιτέθηκε σε μέλη και ηγετικά στελέχη του όταν νωρίτερα προσπάθησαν να αφήσουν λίγα γαρίφαλα στο σημείο των χθεσινών βομβιστικών επιθέσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ορισμένοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι διαδηλωτές που έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Σιχίγε φώναζαν συνθήματα και εναντίον των αστυνομικών την ώρα που οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, με την υποστήριξη οχημάτων που εκτοξεύουν νερό υπό πίεση, απέκλεισαν έναν κεντρικό δρόμο ο οποίος οδηγεί στο κοινοβούλιο και στην περιοχή της πρωτεύουσας όπου βρίσκονται πολλά κυβερνητικά κτίρια.

Στο μεταξύ, οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τις ταυτότητες τόσο των δραστών της επίθεσης όσο και των θυμάτων. Σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak ο ένας από τους βομβιστές πιθανότατα ήταν άνδρας, ηλικίας 25-30 ετών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας το γραφείο του πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα 52 θυμάτων. Στα νοσοκομεία παραμένουν 246 τραυματίες, οι 48 εκ των οποίων νοσηλεύονται στην εντατική.

Τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων αντικατοπτρίζουν την οργή και τη θλίψη για την επίθεση: “Πενθούμε την ειρήνη” γράφει η λαϊκή εφημερίδα Cumhuriyet ενώ η φιλοκυβερνητική Star τονίζει ότι στόχος των δραστών ήταν “να διχάσουν το έθνος”.

