Τα… πέταξε όλα η Lady Gaga και κυλίστηκε γυμνή στο αίμα (Photos)

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Αίμα και σεξ κυριάρχησαν στο πρώτο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν του Αmerican Horror Story, στο οποίο συμμετείχε η Lady Gaga.
Αίμα και σεξ κυριάρχησαν στο πρώτο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν του Αmerican Horror Story, στο οποίο συμμετείχε η Lady Gaga. Η ποπ τραγουδίστρια τάραξε το αμερικανικό κοινό, καθώς εμφανίστηκε γυμνή επί της οθόνης.
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