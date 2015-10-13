Τα… πέταξε όλα η Lady Gaga και κυλίστηκε γυμνή στο αίμα (Photos)

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Αίμα και σεξ κυριάρχησαν στο πρώτο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν του Αmerican Horror Story, στο οποίο συμμετείχε η Lady Gaga.

Αίμα και σεξ κυριάρχησαν στο πρώτο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν του Αmerican Horror Story, στο οποίο συμμετείχε η Lady Gaga. Η ποπ τραγουδίστρια τάραξε το αμερικανικό κοινό, καθώς εμφανίστηκε γυμνή επί της οθόνης.