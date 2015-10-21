Αναπηρικά καρότσια για τους πρόσφυγες ζητά ο Ερυθρός Σταυρός

Έκκληση για τη διάθεση αναπηρικών καροτσιών που θα χρησιμοποιηθούν για τους πρόσφυγες στον συνοριακό σταθμό της Ειδομένης, όπου έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι ιατρικές κλινικές του, απευθύνει ο Ερυθρός Σταυρός.

Με τη βοήθεια των αναπηρικών χειροκίνητων αμαξιδίων, θα διευκολυνθεί η μετακίνηση των προσφύγων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, και αδυνατούν να περπατήσουν, ώστε να διασχίσουν τα σύνορα, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται δε, ότι οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μόνο την τελευταία εβδομάδα από τις ιατρικές κλινικές του Ερυθρού Σταυρού πέρασαν 832 άτομα, στους οποίους το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό παρείχε περίθαλψη, ενώ για δυο περιστατικά χρειάστηκε η διακομιδή σε νοσοκομείο. Η ψυχολογική κλινική προσέφερε ψυχοκοινωνική στήριξη σε 18 πρόσφυγες που βρέθηκαν σε έντονη ψυχολογική πίεση και εξέφρασαν άγχος για το μέλλον τους.

Σε 4.327 ανθρώπους προσφέρθηκαν είδη πρώτης ανάγκης, όπως νερό, τροφή, γάλα παιδικό, από τις δωρεές των πολιτών που συγκεντρώθηκαν στο Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. Συνολικά, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, υπολογίζεται ότι διέσχισαν τα σύνορα αυτήν την τελευταία εβδομάδα 28.806 πρόσφυγες από την Συρία, Ιράκ, Ιράν και Αφγανιστάν.

Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή των κλιμακίων του Ερυθρού Σταυρού Ελλάδας και Νορβηγίας που εργάζονται στην Ειδομένη, προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός και επίλυση των προβλημάτων, καθώς και η προετοιμασία ενόψει αλλαγής κλιματικών συνθηκών λόγω της έλευσης του χειμώνα.