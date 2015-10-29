Από 1η Νοεμβρίου σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα

Το χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα της ΔΕΗ θα τεθεί σε εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου, μέχρι τις 30 Απριλίου 2016.

Όπως ενημέρωσε η ΔΕΗ, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών οι μειωμένες χρεώσεις θα ισχύουν στα διαστήματα 15:00-17:00 και 02:00-08:00. Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15:30-17:30 και 02:00-08:00.

