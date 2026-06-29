Φωτιά στο Τολό, συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο Τολό.
Η φωτιά κατακαίει σε ξερά χόρτα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου η φωτιά να μην εξαπλωθεί.
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