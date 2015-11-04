Είναι σίγουρα παλαβή – Βάζει φωτιά στο αλεξίπτωτό της (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα επικίνδυνο και ανούσιο «κόλπο» έκανε η Brianne Thompson, η οποία έβαλε φωτιά στο αλεξίπτωτό της κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης.
Η Brianne δημοσίευσε το βίντεο που τράβηξε και δείχνει με ποιο τρόπο βάζει φωτιά στο αλεξίπτωτο και ανοίγει το εφεδρικό.
