Είναι σίγουρα παλαβή – Βάζει φωτιά στο αλεξίπτωτό της (Video)

Ένα επικίνδυνο και ανούσιο «κόλπο» έκανε η Brianne Thompson, η οποία έβαλε φωτιά στο αλεξίπτωτό της κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης.

Ένα επικίνδυνο και ανούσιο «κόλπο» έκανε η Brianne Thompson, η οποία έβαλε φωτιά στο αλεξίπτωτό της κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης.

Η Brianne δημοσίευσε το βίντεο που τράβηξε και δείχνει με ποιο τρόπο βάζει φωτιά στο αλεξίπτωτο και ανοίγει το εφεδρικό.