Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μπαλί λόγω έκρηξης ηφαιστείου

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Η Ινδονησία έκλεισε μέχρι αύριο το διεθνές αεροδρόμιό της στο Μπαλί, το οποίο διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό τουριστών, λόγω των ηφαιστειακών εκρήξεων του βουνού Ριντζάνι σε γειτονικό νησί

Η Ινδονησία έκλεισε μέχρι αύριο το διεθνές αεροδρόμιό της στο Μπαλί, το οποίο διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό τουριστών, λόγω των ηφαιστειακών εκρήξεων του βουνού Ριντζάνι σε γειτονικό νησί, είπε η μετεωρολογική υπηρεσία σήμερα.

Τα αεροδρόμια Νούραχ Ράι στο Μπαλί και Σελαπάρανγκ στη Δυτική Νουσά Τενγκαρά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την Πέμπτη και θα αξιολογηθεί κατά πόσο θα μπορέσουν να ανοίξουν αύριο κανονικά, είπε η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδονησίας.

«Συνεχίζουν να καταγράφονται σεισμικές δονήσεις λόγω του ηφαιστείου και η πιθανότητα κι άλλων εκρήξεων είναι ακόμα μεγάλη», είπε. Το βουνό Ριντζάνι εκτοξεύει στάχτες από το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Δεκάδες χιλιάδων τουριστών στο Μπαλί είχαν εγκλωβιστεί τον Ιούλιο όταν το αεροδρόμιο του νησιού, που αποτελεί δημοφιλές θέρετρο παγκόσμια, έκλεισε λόγω ηφαιστειακών εκρήξεων στο βουνό Ραούνγκ της Ανατολικής Ιάβας.