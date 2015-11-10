Σέρβοι οπαδοί μαχαιρώθηκαν στα Σκόπια από χούλιγκανς

Δύο Σέρβοι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι σε εστιατόριο των Σκοπίων, μετά τον αγώνα μπάσκετ της ομάδας τους με την MZT Σκοπίων για την Αδριατική Λίγκα.

Δύο Σέρβοι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι σε εστιατόριο των Σκοπίων, μετά τον αγώνα μπάσκετ της ομάδας τους με την MZT Σκοπίων για την Αδριατική Λίγκα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της ΠΓΔΜ, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ και ο ένας από τους δύο τραυματίες Σέρβους οπαδούς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Σκοπίων όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα που είχαν ταξιδέψει στα Σκόπια από τη Σερβία ανέφεραν σε σερβικά μέσα ενημέρωσης ότι μόλις κάθισαν σε ένα εστιατόριο, κοντά στο κέντρο των Σκοπίων, δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρια, πέτρες και ρόπαλα από μία ομάδα 15-20 ατόμων.

Οι ίδιοι ανέφεραν ότι από την επίθεση που δέχτηκαν τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη μερικοί Σέρβοι οπαδοί και πρόσθεσαν ότι αυτοί που τους επιτέθηκαν ήταν Αλβανοί.