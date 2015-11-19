Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς γιορτάζουν την 15η επέτειο τους (Photos)

Δείχνουν ή προσπαθούν να δείξουν ότι η εποχή της κρίσης στη σχέση τους έχει περάσει πια. Κι ότι είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι ακόμα. Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς γιόρτασαν την 15η επέτειο γάμου ανεβάζοντας στα social media μια πολύ τρυφερή ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου ο 71χρονος ηθοποιός αγκαλιάζει και φιλάει την 46χρονη σύζυγο του.

Η Τζόουνς συνόδευσε την φωτογραφία στο Instagram (όπου έχει 63.000 ακολούθους) με το εξής σχόλιο: «Καλή επέτειο αγαπημένη μου Μάικλ! Λατρεύω τη ζωή μαζί σου! Στην επόμενη 15ετία!».