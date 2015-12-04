search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:32
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2015 06:59

Δείτε τι προκαλείτε στα δόντια σας κάθε φορά που καταναλώνετε προϊόντα «χωρίς ζάχαρη»

Εάν ανήκετε στους υπέρμαχους των προϊόντων χωρίς ζάχαρη, τότε μία νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία έρχεται να ανατρέψει όλα όσα πιστεύατε.

 

Εάν ανήκετε στους υπέρμαχους των προϊόντων χωρίς ζάχαρη, τότε μία νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία έρχεται να ανατρέψει όλα όσα πιστεύατε.

Οι ερευνητές του Κέντρου Στοματικής Υγείας, με επικεφαλής τον Δρ Ερικ Ρέινολντς θέλησαν να διαπιστώσουν τις επιδράσεις 23 προϊόντων χωρίς και με ζάχαρη, περιλαμβανομένων αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών στα δόντια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, ορισμένα προϊόντα περιείχαν με όξινα πρόσθετα και χαμηλό pH ήταν επιβλαβή για τα δόντια, ακόμα και στην περίπτωση που δεν περιείχαν ζάχαρη.

Ενδεικτικά, τα περισσότερα από τα αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά που ελέγχθηκαν προκαλούσαν από 30% έως 50% εξασθένηση του οδοντικού σμάλτου, ενώ το ίδιο συνέβαινε και με τα εμφιαλωμένα νερά με γεύση.

Επίσης, από τα οκτώ ενεργειακά ποτά που αναλύθηκαν, τα έξι προκαλούσαν απώλεια οδοντικού σμάλτου.

Την ίδια ώρα, διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις καραμέλες χωρίς ζάχαρη προκαλούσαν διάβρωση του οδοντικού σμάλτου, καθώς περιείχαν υψηλά επίπεδα κιτρικού οξέος.

Όπως είναι γνωστό, η οδοντική διάβρωση συμβαίνει όταν το οξύ διαλύει τον σκληρό ιστό του δοντιού. Στα πρώιμα στάδια, η διάβρωση απογυμνώνει την επιφάνεια του οδοντικού σμάλτου και σε πιο προχωρημένο στάδιο μπορεί να αφήσει έκθετο τον πυρήνα του δοντιού.

«Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι, παρά το γεγονός ότι η μείωση της πρόσληψης ζάχαρης μειώνει τον κίνδυνο τερηδόνας, αλλά το χημικό μίγμα των οξέων που περιέχουν κάποια φαγητά και υγρά μπορεί να προκαλέσει εξίσου σημαντικά οδοντική διάβρωση», εξηγεί ο επικεφαλής Δρ Ρέινολντς.

«Επειδή ένα προϊόν χαρακτηρίζεται «χωρίς ζάχαρη» δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές για τα δόντια μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε καλύτερη σηματοδότηση των καταναλωτικών προϊόντων, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς επιλογές για την στοματική μας υγεία», προσθέτει.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Μέχρι τότε και προκειμένου να προστατευθούμε κατά το δυνατόν, καλό είναι να ελέγχουμε στις ετικέτες των τροφίμων, ειδικά την περιεκτικότητα σε όξινα πρόσθετα, όπως κιτρικό και φωσφορικό οξύ.

Επίσης, μετά την κατανάλωση όξινων τροφών και υγρών επιβάλλεται να ξεπλένουμε καλά το στόμα μας με νερό και να βουρτσίζουμε τα δόντια μας τουλάχιστον μια ώρα μετά.

Πηγή: onmed.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος και στοιχηματικές εταιρείες: Οι ΗΠΑ παίρνουν μέτρα για να αποφευχθούν παράνομα κέρδη από εσωτερική πληροφόρηση

ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιταλία κατάσχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατ. ευρώ – Αγοράστηκαν με χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από την Ούρσουλα Άντρες

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της

ΕΛΛΑΔΑ

Αίρεται η ασυλία του Νίκου Παππά για να εκδικαστεί η μήνυση από τον Βαγγέλη Περρή

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε και επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ, ποιους όρους θέτει – Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πυραυλικό μπαράζ από την Τεχεράνη στο Ισραήλ, σκότωσε τον αρχηγό του Ιρανικού ναυτικού και ισοπεδώνει τον Λίβανο ο IDF - Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3