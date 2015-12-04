Δείτε τι προκαλείτε στα δόντια σας κάθε φορά που καταναλώνετε προϊόντα «χωρίς ζάχαρη»

Εάν ανήκετε στους υπέρμαχους των προϊόντων χωρίς ζάχαρη, τότε μία νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία έρχεται να ανατρέψει όλα όσα πιστεύατε.

Οι ερευνητές του Κέντρου Στοματικής Υγείας, με επικεφαλής τον Δρ Ερικ Ρέινολντς θέλησαν να διαπιστώσουν τις επιδράσεις 23 προϊόντων χωρίς και με ζάχαρη, περιλαμβανομένων αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών στα δόντια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, ορισμένα προϊόντα περιείχαν με όξινα πρόσθετα και χαμηλό pH ήταν επιβλαβή για τα δόντια, ακόμα και στην περίπτωση που δεν περιείχαν ζάχαρη.

Ενδεικτικά, τα περισσότερα από τα αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά που ελέγχθηκαν προκαλούσαν από 30% έως 50% εξασθένηση του οδοντικού σμάλτου, ενώ το ίδιο συνέβαινε και με τα εμφιαλωμένα νερά με γεύση.

Επίσης, από τα οκτώ ενεργειακά ποτά που αναλύθηκαν, τα έξι προκαλούσαν απώλεια οδοντικού σμάλτου.

Την ίδια ώρα, διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις καραμέλες χωρίς ζάχαρη προκαλούσαν διάβρωση του οδοντικού σμάλτου, καθώς περιείχαν υψηλά επίπεδα κιτρικού οξέος.

Όπως είναι γνωστό, η οδοντική διάβρωση συμβαίνει όταν το οξύ διαλύει τον σκληρό ιστό του δοντιού. Στα πρώιμα στάδια, η διάβρωση απογυμνώνει την επιφάνεια του οδοντικού σμάλτου και σε πιο προχωρημένο στάδιο μπορεί να αφήσει έκθετο τον πυρήνα του δοντιού.

«Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι, παρά το γεγονός ότι η μείωση της πρόσληψης ζάχαρης μειώνει τον κίνδυνο τερηδόνας, αλλά το χημικό μίγμα των οξέων που περιέχουν κάποια φαγητά και υγρά μπορεί να προκαλέσει εξίσου σημαντικά οδοντική διάβρωση», εξηγεί ο επικεφαλής Δρ Ρέινολντς.

«Επειδή ένα προϊόν χαρακτηρίζεται «χωρίς ζάχαρη» δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές για τα δόντια μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε καλύτερη σηματοδότηση των καταναλωτικών προϊόντων, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς επιλογές για την στοματική μας υγεία», προσθέτει.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Μέχρι τότε και προκειμένου να προστατευθούμε κατά το δυνατόν, καλό είναι να ελέγχουμε στις ετικέτες των τροφίμων, ειδικά την περιεκτικότητα σε όξινα πρόσθετα, όπως κιτρικό και φωσφορικό οξύ.

Επίσης, μετά την κατανάλωση όξινων τροφών και υγρών επιβάλλεται να ξεπλένουμε καλά το στόμα μας με νερό και να βουρτσίζουμε τα δόντια μας τουλάχιστον μια ώρα μετά.

Πηγή: onmed.gr