Η μοναδική φιλία ενός τίγρη κι ενός τράγου (Photo-Video)

Ένας τίγρης έγινε ο καλύτερος φίλος ενός τράγου τον οποίο υποτίθεται ότι θα έτρωγε στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου διαιτολογίου του, σ’ ένα πάρκο για σαφάρι στη ρωσική Άπω Ανατολή, ανακοίνωσε η διεύθυνση του πάρκου, χαιρετίζοντας αυτή τη “φιλία-φαινόμενο”.

Δύο φορές την εβδομάδα, οι τίγρεις του πάρκου Πριμόρσκι, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χλμ. από το Βλαδιβοστόκ, “τρώνε ζωντανά ζώα στο πλαίσιο ενός προγράμματος αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία”, εξηγεί η διεύθυνση σε ανακοίνωσή της.

Όμως “ο τίγρης με το όνομα Αμούρ δεν θέλησε να φάει τον τράγο Τιμούρ επειδή αυτός ο τελευταίος αποδείχθηκε πολύ θαρραλέος και δεν ήξερε ότι έπρεπε να φοβάται μια τίγρη”, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο τράγος από την πλευρά του θεώρησε το σαρκοβόρο “αρχηγό του και το ακολουθεί παντού”, ενώ περνάει μάλιστα πολλές ημέρες μέσα στο καταφύγιο που έχει κατασκευαστεί για τον Αμούρ, “χωρίς να έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε επίθεση” από την πλευρά του τίγρη.

Κάθε μέρα, “αυτοί οι δύο αχώριστοι φίλοι, ο τίγρης και ο τράγος, κάνουν μαζί βόλτες” στο πάρκο, λέει ο διευθυντής του, ο Ντμίτρι Μεζέντσεφ, ο οποίος ανεβάζει τακτικά στο Ίντερνετ φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινή ζωή τους.

Ο Αμούρ, ηλικίας τριών ετών, περπατάει πάντα πρώτος, με μεγαλοπρέπεια, στη διάρκεια αυτών των περιπάτων στο δάσος και στα άφθονα χιόνια του πάρκου, ενώ ο Τιμούρ τον ακολουθεί κατά πόδας, υπό το ζηλόφθονο βλέμμα των άλλων τίγρεων που ζουν σε ένα άλλο τμήμα του πάρκου που είναι χωρισμένο με συρματόπλεγμα.

Όταν σταματάνε, ο τίγρης και ο τράγος ξαπλώνουν στο χιόνι ο ένας κοντά στον άλλο και περνούν ώρες κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο ή απολαμβάνοντας το τοπίο.

“Είναι μια εξαιρετική, απίστευτη κατάσταση, ένα φαινόμενο… Όμως είναι πραγματικότητα! Είναι καλοί φίλοι και είναι ευτυχισμένοι μαζί!”, υπογραμμίζει ο Ντμίτρι Μεζέντσεφ.