Αλεξιάδης: Τον Φεβρουάριο το φορολογικό νομοσχέδιο

Την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την οποία δεν υπερασπίζεται ιδεολογικά – όπως είπε, σε ό,τι αφορά τα μέτρα – ανέλυσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας στην ημερίδα για τον Προϋπολογισμό, που οργάνωσε το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΕΕ, ο κ. Αλεξιάδης χαρακτήρισε δύσκολο τον προϋπολογισμό του 2016, “και ως προς το περιεχόμενο, και ως προς το τι αναγκαστήκαμε να βάλουμε στις προβλέψεις του”, και περιέγραψε τις δέκα παρεμβάσεις στα φορολογικά, που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο :

1. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, θα έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εθελοντική δήλωση μαύρου χρήματος από καταθέσεις. “Θα υπάρχει ισορροπία για να εξυπηρετεί και την αποτελεσματικότητα και την εισπραξιμότητα του μέτρου”.

2. Περιουσιολόγιο. Μέσα στο Δεκέμβριο και αμέσως μετά τις φορολογικές δηλώσεις και μέσα στη φόρμα του TAXIS, οι πολίτες θα μπουν για να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

3. Μετά το περιουσιολόγιο, θα υπάρξουν μικρές αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα του 2015. “Θέλουμε να τελειώσουμε νωρίς με τις φορολογικές δηλώσεις, για να πάμε μετά στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ”.

4. Το Φεβρουάριο, θα γίνουν οι παρεμβάσεις για τις ευρύτερες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

5. Μέτρα για το λαθρεμπόριο καπνού και καυσίμων

6. Νομοσχέδιο για το φόρο, που θα αντικαταστήσει ΕΝΦΙΑ, και ο οποίος θα είναι “πιο δίκαιος και πιο λογικός, αλλά πάντα με τον ίδιο στόχο στα έσοδα”.

7. Η νέα μορφή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

8. Η ψηφιακή εφορία, με επέκταση ηλεκτρονικών συναλλαγών, ώστε οι εφορίες να είναι πλέον κλειστές για το κοινό και ο πολίτης να εξυπηρετείται μέσω τηλεφωνικού κέντρου, του διαδικτύου ή του λογιστή του.

9. Καθιέρωση των αγοραίων τιμών αντί των αντικειμενικών για τον υπολογισμό των φόρων στα ακίνητα.

10. Συμβούλιο φορολογικής πολιτικής για αποτελεσματικό διάλογο, όπου ο ίδιος έχει προτείνει την προεδρία να έχει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε ότι “η κυβέρνηση οφείλει να υπηρετήσει το πιο επώδυνο εκ των μνημονίων, για το οποίο – από ελληνικής πλευράς – έχει την ευθύνη και φέρει την ιδιοκτησία του. Η ύφεση θα είναι βαθύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις”, και πρόσθεσε πως “οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα έχουν αυξηθεί κατά 60% τους τελευταίους 10 μήνες, όταν είχαν μειωθεί κατά 60% τα προηγούμενα δύο χρόνια και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής για να ξέρουν οι επιχειρήσεις και να κάνουν τον προγραμματισμό τους”.

Επίσης, έφερε στο τραπέζι την πρόταση του Ο.Ε.Ε. για τα δάνεια, λέγοντας ότι “Η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων θα πρέπει να είναι συνολική, μαζί με τα χρέη των ιδιωτών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να δοθεί οριστική λύση”.

Έκανε ακόμα λόγο για πολιτικές ευθύνες, που η χώρα οδηγήθηκε σε νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για “δεύτερη ευθύνη της κυβέρνησης, που καθυστέρησε το θεσμικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης”.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Κουτσούκος, τόνισε ότι “ο προϋπολογισμός του 2015 έπεσε έξω, εκτροχιάστηκε κατά 7,9 δισ. και – για να επανέλθουμε στη δημοσιονομική ισορροπία – παίρνουμε μέτρα 7,2 δισ. Οι μεγαλύτερες περικοπές αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση, τόσο στις επικουρικές, όσο και στη μεταρρύθμιση, μέσω επανυπολογισμού των συντάξεων, με μείωση του συντελεστή αναπλήρωσης.

Το ’15 έχει βάλει τη σφραγίδα του με μια βαριά κληρονομιάς, λόγω της ύφεσης, της αποεπένδυσης, που – σε συνδυασμό με τα capital control – κάνει το λεγόμενο carry over για το ’16”.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, υποστήριξε ότι “η κυβέρνηση άλλα γράφει στον προϋπολογισμό και άλλα λέει. Πατάει στην ίδια βάση και στα ίδια δεδομένα, που πορεύονταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Στόχος είναι να κατοχυρωθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Θα βλέπουμε συνεχώς να επιδεινώνεται και σε σχετικό, αλλά και σε απόλυτο βαθμό η θέση των λαϊκών στρωμάτων”