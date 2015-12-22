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22.12.2015 07:06

Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι απαγόρευσε τα Χριστούγεννα

22.12.2015 07:06
Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι απαγόρευσε τα Χριστούγεννα - Media

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Ο πάμπλουτος Σουλτάνος του Μπρουνέι πήρε μια ακόμα ακραία απόφαση, μετά τον περυσινό νόμο για το λιθοβολισμό των ομοφυλόφιλων, αφού απαγόρευσε τα Χριστούγεννα.

 

Ο πάμπλουτος Σουλτάνος του Μπρουνέι πήρε μια ακόμα ακραία απόφαση, μετά τον περυσινό νόμο για το λιθοβολισμό των ομοφυλόφιλων, αφού απαγόρευσε τα Χριστούγεννα.

Με ποινή φυλάκισης έως και πέντε χρόνων θα τιμωρηθούν όσοι μουσουλμάνοι γιορτάσουν τα Χριστούγεννα καθώς ο Σουλτάνος υποστηρίζει πως ο εορτασμός των Χριστουγέννων μπορεί να διαβρώσει την πίστη της χώρας του και για αυτό προχώρησε σε αυτό το υπερβολικό μέτρο.

Οι μη μουσουλμάνοι πολίτες επιτρέπεται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα εντός των κατοικιών τους αλλά απαγορεύεται να στολίσουν δέντρα ή να έχουν καλεσμένους μουσουλμάνους για αυτές τις ημέρες. Αν κάνουν κάτι από τα παραπάνω, κινδυνεύουν και αυτοί με ποινή φυλάκισης.

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