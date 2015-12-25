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25.12.2015 17:00

Το Κρεμλίνο “καρφώνει” και πάλι την Άγκυρα για το λαθρεμπόριο πετρελαίου (Video)

25.12.2015 17:00
Το Κρεμλίνο "καρφώνει" και πάλι την Άγκυρα για το λαθρεμπόριο πετρελαίου (Video) - Media

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Περισσότερα από 12.000 βυτιοφόρα οχήματα και φορτηγά στην τουρκοιρακινή μεθόριο εντόπισαν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, όπως δήλωσε ο υποστράτηγος Σεργκέι Ρούντσκοϊ.

 

Περισσότερα από 12.000 βυτιοφόρα οχήματα και φορτηγά στην τουρκοιρακινή μεθόριο εντόπισαν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, όπως δήλωσε ο υποστράτηγος Σεργκέι Ρούντσκοϊ.

«Οι αεροφωτογραφίες απεικονίζουν την ευρύτερη περιοχή του Ζάκχο (μια πόλη στο ιρακινό Κουρδιστάν) στην οποία υπάρχουν 11.775 βυτία και φορτηγά, τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν των συνόρων» ανέφερε και πρόσθεσε πως  «πετρέλαιο τόσο από το Ιράκ όσο και από τη Συρία διέρχεται από το συγκεκριμένο σημείο».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο αριθμός των βυτίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Συρία μέσω των βόρειων και δυτικών διαδρομών, μειώνεται συνεχώς. «Με βάση τα δορυφορικά δεδομένα, ο αριθμός των βυτίων  που μετακινούνται μέσω της βόρειας διαδρομής προς το διυλιστήριο στην τουρκική πόλη Μπάτμαν έχει μειωθεί σημαντικά» είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος αξιωματούχος προσθέτοντας ότι και ο αριθμός των φορτηγών που ακολουθούν τη δυτική διαδρομή, ανάμεσα στις τουρκικές πόλεις Ρεϊνχάλι (κοντά στα συριακά σύνορα) και στην Αλεξανδρέττα, έχουν μειωθεί σε 265 οχήματα. 

Η ρωσική πολεμική αεροπορία έχει καταστρέψει περίπου 2.000 βυτιοφόρα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν από τους τζιχαντιστές για το εμπόριο πετρελαίου.

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