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04.01.2016 08:10

Ο Αντρέα Μποτσέλι τραγουδά για τους άστεγους στους δρόμους της Νέας Υόρκης (Video-Photo)

04.01.2016 08:10
Ο Αντρέα Μποτσέλι τραγουδά για τους άστεγους στους δρόμους της Νέας Υόρκης (Video-Photo) - Media
Για τους άστεγους της Νέας Υόρκης τραγούδησε ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι, με μια ακουστική κιθάρα στην Times Square, την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

 

Για τους άστεγους της Νέας Υόρκης τραγούδησε ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι, με μια ακουστική κιθάρα στην Times Square, την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Μέσα σε λίγα λεπτά, συγκέντρωσε από τους περαστικούς 500 δολάρια και μαζί με ένα ποσό που διέθεσε ο ίδιος, τα δωρισε σε έναν εκπρόσωπο της κοινότητας των αστέγων που συνωστίζονται στην περιοχή.

Ο ίδιος δήλωσε συγκινημένος από τις ακραίες συνθήκες υπό τις οποίες ζουν οι “ξεχασμένοι” του συνάνθρωποι.

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