Τι λέει η αναισθησιολόγος για τον τραγικό θάνατο της μικρής Μελίνας στην Κρήτη (και για τις κατηγορίες περί ναρκωτικών)

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Τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της μικρής Μελίνας, στην Κρήτη, μετά από χειρουργείο «ρουτίνας» δίνει η αναισθησιολόγος, συνδέοντας, μεταξύ άλλων, τον θόρυβο με το γεγονός ότι η ίδια είναι ξαδέλφη του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη.

Τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της μικρής Μελίνας, στην Κρήτη, μετά από χειρουργείο «ρουτίνας» δίνει η αναισθησιολόγος, συνδέοντας, μεταξύ άλλων, τον θόρυβο με το γεγονός ότι η ίδια είναι ξαδέλφη του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η αναισθησιολόγος δήλωσε: «Κάναμε τα πάντα όλοι οι γιατροί για να σώσουμε τη Μελίνα. Ακολουθήσαμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δεν τα καταφέραμε. Σας το λέω με πόνο ψυχής. Επιστρέφω στο σπίτι, κοιτάζω την μικρή μου κόρη και κλαίω γιατί μου θυμίζει το 4χρονο κοριτσάκι που χάθηκε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αναισθησιολόγος, εμφανώς σοκαρισμένη για την τραγική εξέλιξη, πρόσθεσε: «Εγινε κανονικά το χειρουργείο, χωρίς πρόβλημα. Ακολουθήσαμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και όλα τα πρωτόκολλα. Το παιδί ξύπνησε, ανέπνευσε πολύ καλά και την ώρα που φωνάξαμε τον μεταφορέα κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν αναπνέει σωστά. Βάζω τα ακουστικά και την ακούω να κάνει ένα τρομερό βροχόσπασμα. Πέφτει απότομα η πίεσή της από το 13 στο 7 και αρχίζει να έχει βραδυκαρδία. Εκείνη την ώρα ήμασταν στο χώρο μια ακόμη αναισθησιολόγος και 2 χειρουργοί.

Αρχισα να ουρλιάζω και να φωνάζω βοήθεια. Την διασωληνώσαμε και της δώσαμε αδρεναλίνη. Επανήλθε αμέσως. Αποφάσισα ότι δεν πρέπει να την ξυπνήσω αλλά και ότι χρειάζεται μεταφορά στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Γύρω στις 10 το πρωί επικοινώνησα με την εφημερεύουσα της ΜΕΘ του νοσοκομείου και μου είπε ότι δεν είχε εκείνη τη στιγμή διαθέσιμο κρεβάτι και να την κρατήσουμε κοιμισμένη για μια ώρα μέχρι να την μεταφέρουμε στο ΠΑΓΝΗ. Ωστόσο, μετά από περίπου μισή ώρα- τρία τέταρτα ξανάκανε το ίδιο επεισόδιο. Βροχόσπασμα. Αμέσως έτρεξαν νεογνολόγοι, παιδίατροι, καρδιολόγοι, ΩΡΛ, 15 άτομα από πάνω της μέχρι να μεταφερθεί στη ΜΕΘ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να τη σώσουμε. Σας το λέω με μεγάλο πόνο, γιατί έχω 2 παιδιά και ξέρω τι σημαίνει να χάνεις το παιδί σου. Πηγαίνω σπίτι, κοιτάζω την 3χρονη κόρη μου και κλαίω γιατί μου θυμίζει τη Μελίνα».

Τα πιθανά αίτια του θανάτου

Στην ερώτηση πού μπορεί να οφείλεται ο θάνατος του παιδιού, η αναισθησιολόγος απαντά: «Το αποδίδουμε, γιατί δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, σε βαρύ αλλεργικό σοκ από κάποιο φάρμακο της αναισθησίας, κάτι όμως που δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε ούτε να προβλέψουμε».

Τι απαντά για την καταγγελία περί κλοπής πεθιδίνης

Σε βάρος της γιατρού εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη για την κλοπή τον Μάιο πακέτου με πεθιδίνες από το ΠΑΓΝΗ.

Για την υπόθεση έχει γίνει ΕΔΕ ενώ η ίδια λέει ότι πήρε τα φάρμακα «για να αντιμετωπίσει έναν οξύ πόνο από κολικό νεφρού και είναι απολύτως αναληθή τα όσα ακούγονται περί εξάρτησής της από ναρκωτικά.

«Η αλήθεια είναι μία και είναι αυτή που θα σας περιγράψω και έχει κατατεθεί και στην ΕΔΕ» λέει.

«Εχω εργαστεί για 20 και πλέον χρόνια στο ΠΑΓΝΗ και το νιώθω σαν το σπίτι μου. Τον Μάιο είχα πάει να επισκεφθεί μια ξαδέλφη μου που νοσηλευόταν και περνάω από το Αναισθησιολογικό για να ζητήσω κάποιο αναλγητικό φάρμακο, μπουσκοπάν ή κάτι άλλο, γιατί είχα κολικό νεφρού και πονούσα φρικτά. Ολοι έλειπαν στα χειρουργεία, βλέπω μια μεταφορέα και μου λέει, αφού ξέρεις πού είναι πάρε το μόνη σου. Δεν έγινε καμιά διάρρηξη, καμιά κλοπή. Ανοιξα το συρτάρι απλά και πήρα ένα πακέτο πεθιδίνες, όπως θα έπαιρνα ντεπόν και για το θέμα αυτό έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός. Είναι τραγικό να σε κατηγορούν για κάτι τόσο σοβαρό, για ναρκωτικά, για κλοπές και για όλα αυτά που λέγονται.

Εγώ παίρνω αναλγητικά φάρμακα, γιατί είχα πριν χρόνια ένα σοβαρό τροχαίο. Εμεινα 2 χρόνια στην εντατική και ακόμη αντιμετωπίζω προβλήματα πόνου. Το ότι χρειάζομαι αναλγητικά για να μην πονάω τι σχέση έχει με τα ναρκωτικά; Πεθιδίνες, που είναι αναλγητικά, έχω πάρει 2-3 φορές στη ζωή μου. Στον φάκελο για το πειθαρχικό υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα αυτά και η γνωμάτευση ψυχιάτρου ότι δεν είμαι εξαρτημένη από ουσίες και η γνωμάτευση γιατρών ότι μπορώ πολύ καλά να ασκώ την επιστήμη μου. Εχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από αυτή την ιστορία, γιατί έκανα το λάθος να πάρω μόνη μου φάρμακα για τον πόνο».

«Αν δεν ήμουν ξαδέλφη του Πολάκη, δεν θα γινόταν αυτός ο χαμός»

Η ίδια προσθέτει ακόμη: «Ποτέ δεν μου έχει προσάψει κανείς τίποτα για την δουλειά μου. Εχω καλές σχέσεις με όλους, είμαι συνεπής και ασφαλώς δεν έχω καμία σχέση με ναρκωτικά. Ολος αυτός ο χαμός γίνεται γιατί είμαι πρώτη ξαδέλφη του αναπλ. υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Είναι όμως δίκαιο να κατηγορείς τόσο εύκολα έναν άνθρωπο που δεν έχει δώσε ποτέ δικαιώματα μόνο και μόνο γιατί έχει συγγενική σχέση με έναν υπουργό;»