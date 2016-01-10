ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:13
10.01.2016 11:22

Η διεμφυλική σκηνοθέτης Λάνα Γουατσόφσκι νέα μούσα του Μαρκ Τζέικομπς

Οι ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές συλλογές ρούχων της νέας χρονιάς είναι ήδη έτοιμες.  Σειρά έχει η προώθηση τους. Επιστρατεύοντας  φίλους και γνωστούς από την ατζέντα  του ο Μαρκ Τζέικομπς κάνει και πάλι την έκπληξη. Μούσα της διαφημιστικής του καμπάνιας είναι η  διεμφυλική σκηνοθέτρια και στενή του φίλη Λάνα Γουατσόφσκι.

 

Η Λάνα, η οποία ανακοίνωσε δημόσια το 2012, ότι προχωρά σε πλήρη μετάβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου, είναι πασίγνωστη  ως σκηνοθέτρια. Δούλευε με τον αδελφό της Άντι Γουατσόφσκι από τα μέσα του ’90 -τότε ήταν γνωστοί ως αδελφοί Γουατσόφσκι – και έσπασαν τα ταμεία τόσο με τη θρυλική τριλογία του Matrix όσο και με το «V for Vendetta». Από τότε που η Λάνα ολοκλήρωσε τη μετάβαση της και υιοθέτησε τα χαρακτηριστικά φούξια μαλλιά-για την καμπάνια είναι πλέον ροζ παστέλ- σε dreadlocks λέγονται «Wachowski Starship».

Η διεμφυλική σκηνοθέτρια εντυπωσίασε τον Τζέικομπς με την συγκλονιστική της ομιλία κατά τη βράβευση της με το Visibility Award από την HRC (Human Rights Campaign-εκστρατεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα) το 2012.

