Στον Εισαγγελέα ο «φάκελος Παπασταύρου»: Απέκρυπτε ποσά επί 12 χρόνια, καλείται να καταβάλει 3,5 εκατ. ευρώ – Καταγγέλλει «πολιτική δίωξη»

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών διαβίβασαν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς τον αποκαλούμενο “φάκελο Παπασταύρου” για την υπόθεση του λογαριασμού που εντοπίστηκε, μέσω της “λίστας Λαγκάρντ”, στην ελβετική τράπεζα HSBC, ώστε να ξεκινήσουν για τον δικηγόρο Σταύρο Παπασταύρου, άλλοτε σύμβουλο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο.

Η διαβίβαση του φακέλου για τον κ. Παπασταύρου έγινε μετά τον έλεγχο από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και τον καταλογισμό σε βάρος του δικηγόρου ποσού περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ μετά από προσωρινό φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε. Το ΚΕΦΟΜΕΠ δέχεται πως ο κ. Παπασταύρου είναι παραγματικός δικαιούχος του επίμαχου λογαριασμού και πως απέκρυψε χρήματα από το 2000 έως και το 2012.

Έτσι τις επόμενες ημέρες ο κ. Παπασταύρου αναμένεται να κληθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να πληρώσει το χρηματικό ποσό που του έχει καταλογιστεί από τη φορολογική αρχή. Αν ο δικηγόρος εξοφλήσει το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ η υπόθεση κλείνει και δεν ασκείται σε βάρος του ποινική δίωξη. Έχει παράλληλα τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την επιβολή του προστίμου στη διοικητική δικαιοσύνη και εφόσον μελλοντικά δικαιωθεί από τα δικαστήρια, το Δημόσιο οφείλει να του επιστρέψει τα χρήματα.

Στην αντίθετη περίπτωση, που δεν υπάρξει εξόφληση του ποσού, κινείται σε βάρος του η διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμπεται να λογοδοτήσει για την υπόθεση.

Η δικογραφία για τον δικηγόρο αφορά λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα με ποσό περίπου 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων, που εντοπίστηκε στα αρχεία της λίστας Λαγκάρντ, υπόθεση για την οποία ο κ. Παπασταύρου έχει ήδη δώσει κατάθεση στους Οικονομικούς Εισαγγελείς ως ύποπτος τέλεσης των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης από παράνομη δραστηριότητα. Ο λογαριασμός ανήκει στην εταιρεία STABRI με «πληρεξούσιο»(attorney) τον δικηγόρο και τους γονείς του. Δικαιούχος εμφανίζεται η εταιρία.

Ο κ. Παπασταύρου έχει από την αρχή υποστηρίξει πως από το μετοχολόγιο της εταιρείας προκύπτει ότι μοναδικός δικαιούχος της εταιρείας και κάτοχος των μετοχών της είναι ο παιδικός φίλος του Σάμπυ Μιωνή . Ο ίδιος ο κ. Μιωνή σε καταθέσεις του φέρεται να ισχυρίζεται πως λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε δημιουργήθηκε ένα εμπίστευμα (trust) που καθιστούσε τον κ. Παπασταύρου και τους γονείς του ως πληρεξούσιους του λογαριασμού της STABRI, καθώς τους εμπιστευόταν πως αν του συνέβαινε κάτι θα διέθεταν τα χρήματα σε κάποια προσφιλή του πρόσωπα.

Πολιτική δίωξη “βλέπει” ο Παπασταύρου

Μετά την δημοσιοποίηση της διαβίβασης της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, είτε για την εξόφληση του καταλογιζόμενου ποσού, είτε για ποινικό χειρισμό, ο κ. Παπασταύρου εξέδωσε ανακοίνωση όπου τονίζει πως στον ίδιο δεν έχει κοινοποιηθεί οριστικός καταλογισμός προστίμου, ενώ επαναλαμβάνει πως η υπόθεση αφορά «απόπειρα ηθικής και επαγγελματικής εξόντωσης» του. Αναφέρει επίσης πως «η προαναγγελία του καταλογισμού σε βάρος μου, έγινε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το προηγούμενο Σάββατο, πριν ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος» και επαναλαμβάνει πως πρόκειται περί μίας σκευωρίας που έχει στηθεί εις βάρος του με μία «δίωξη πολιτική και προμελετημένη».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Παπασταύρου έχει ως εξής:

«Σήμερα, από δημοσιογραφικούς κύκλους (!) πληροφορήθηκα ότι τελικά μου επεβλήθηκε πρόστιμο τριών και πλέον εκατομμυρίων από τις φορολογικές αρχές.

Το αξιοπερίεργο έως και τραγικό είναι ότι ακόμη και σήμερα δεν μου έχει κοινοποιηθεί ο κατά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, οριστικός καταλογισμός του προστίμου.

Έτσι, παρά τα αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία από δημόσιες αρχές, που έχω προσκομίσει, όπως αυτά τα δημοσιοποίησα την προηγούμενη εβδομάδα και τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν έχω καμία ιδιοκτησιακή σχέση με τον επίμαχο λογαριασμό, μου καταλογίζεται πρόστιμο, με βάση ένα αγνώστου ταυτότητας και προέλευσης excel, που κατά πάσα πιθανότητα κατασκευάσθηκε μόλις στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 και το περιεχόμενο του οποίου είναι απολύτως ελεγχόμενο. Το excel δεν έχει σφραγίδα, υπογραφή, την παραμικρή ένδειξη για τον εκδότη του, ούτε και κάποιο χαρακτηριστικό στοιχείο αυθεντικότητας και δεν μπορεί να σταθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε καμία δικονομική διαδικασία ή δικαστική διερεύνηση…

Εγώ τέτοιο ποσό ουδέποτε απέκτησα ούτε και διαθέτω. Η επιβολή του προστίμου αποτελεί απόπειρα ηθικής και επαγγελματικής μου εξόντωσης. Η οποία, όμως, θα καταπέσει στα δικαστήρια, αφού πρώτα θα έχω υποβληθεί σε πολύ μεγάλη δοκιμασία.

Άλλωστε, η προαναγγελία του καταλογισμού σε βάρος μου έγινε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το προηγούμενο Σάββατο, πριν ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος. Όπως, εξάλλου, είχε προεξοφληθεί η ενοχή μου και σε προεκλογικό σποτ, την 10η Σεπτεμβρίου του 2015, κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας. Σε ποιο κράτος δικαίου ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει ονομαστικό καταλογισμό, προτού αυτός συμβεί; Να γιατί, η δίωξη μου και πολιτική και προμελετημένη είναι.

Κατηγορούμαι, λοιπόν, για ένα αλλοδαπό εταιρικό λογαριασμό που ανοίχθηκε το 2005 και ο οποίος δεν είναι δικός μου, ενώ οι κινήσεις σε αυτόν έγιναν αποκλειστικά από τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, του οποίου είμαι φίλος και ήμουν δικηγόρος εδώ και δεκαετίες. Οι κινήσεις αφορούν χρήματά του από νόμιμες, αλλοδαπές και παγκοσμίως γνωστές επιχειρηματικές δραστηριότητές. Με τον λογαριασμό αυτόν δεν αναμειγνύεται οιοσδήποτε ελληνικός λογαριασμός ή/ και συνδέεται οιαδήποτε ελληνική δραστηριότητα. Τελικώς, το υπόλοιπό του λογαριασμού αυτού μεταφέρθηκε ολόκληρο σε προσωπικό λογαριασμό του Σάμπυ Μιωνή, στο εξωτερικό, σε ανύποπτο χρόνο, το 2011. Όπως προκύπτει από την επίσημη κίνησή του, που κατατέθηκε στις φορολογικές Αρχές, στον λογαριασμό αυτόν δεν πραγματοποίησα οιαδήποτε ανάληψη ή μεταφορά. Ούτε έγινε από αυτόν ή/ και προς αυτόν οποιαδήποτε κίνηση προς όφελός μου.

Όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία των γαλλικών αρχών και από το μετοχολόγιο της εταιρίας, εγώ είμαι «πληρεξούσιος» κι όχι ιδιοκτήτης του λογαριασμού αυτού.

Γι’ αυτό άλλωστε, και ο έλεγχος του ΣΔΟΕ, που διήρκεσε πάνω από 10 μήνες (και έληξε τον Ιούλιο του 2015), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προέκυψαν σε βάρος μου στοιχεία που να αποδεικνύουν «απόκρυψη» εισοδήματος. Και γι’ αυτό, έκρινε ότι η υπόθεση έπρεπε να μπει στο αρχείο. Η υπόθεση, όμως, έμεινε ανοικτή, διότι ο δεύτερος ελεγκτής επιφυλάχθηκε τότε, ενώ δύο βδομάδες αργότερα αποσπάστηκε στο προσωπικό γραφείο του σημερινού αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών!

Αργότερα (τον Σεπτέμβριο του 2015), εμφανίστηκε ως δήθεν «νέο στοιχείο», το ως άνω αγνώστου προέλευσης και μηδενικής εγκυρότητας excel, στο οποίο εγώ εμφανίζομαι ως δήθεν «ιδιοκτήτης» του επίμαχου εταιρικού λογαριασμού κι όχι με την πραγματική μου ιδιότητα του, ως πληρεξούσιος. Το ανυπόστατο ως έγγραφο, excel χωρίς εκδότη, επιχειρεί να διαψεύσει όλα τα επίσημα στοιχεία των γαλλικών αρχών καθώς και τα δημόσια έγγραφα!

Αυτό το νέο «στοιχείο» μου δόθηκε μόλις την 31 Δεκεμβρίου 2015 και είχα στη διάθεσή μου επτά ημέρες προκειμένου να το αντικρούσω. Παράλληλα, ο σε βάρος μου έλεγχος επεκτάθηκε και μου ζητήθηκε μέσα σε πέντε μέρες να αιτιολογήσω πάνω από 110 κινήσεις λογαριασμών, δικών μου και των γονιών μου, σε βάθος 13 ετών!

Πρόκειται για μεθοδευμένη σκευωρία σε βάρος μου. Και θα την καταρρίψω πλήρως, προσφεύγοντας στα δικαστήρια! Ελληνικά και Ευρωπαϊκά…

Από αυτή την ιστορία θα βγουν τελικά στιγματισμένοι όσοι προσπαθούν να με σπιλώσουν. Όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει η υποχρέωσή μου να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και την μνήμη του πατέρα μου. Αλλά, διότι η στοχοποιήση και η δίωξη πολιτικών αντιπάλων με κατασκευασμένα και ανυπόστατα «στοιχεία», κατά παράβαση των θεμελιωδών δικονομικών αρχών της δίκαιης δίκης και του τεκμηρίου αθωότητας, είναι ανήθικο χτύπημα σε βάρος κάθε πολίτη, σε βάρος της ίδιας της δημοκρατίας και της ευνομίας.

Είναι προφανές ότι μαζί με το ψευδοηθικό πλεονέκτημα, έχουν χάσει και την ψυχραιμία τους, κατασκευάζοντας ενόχους. Αυτό που αδίστακτα κάνουν σε μένα, είναι έτοιμοι να το κάνουν σε βάρος κάθε αντιπάλου τους. Και δεν θα τους περάσει..» καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Παπασταύρου. Τζ. Βινιεράτου