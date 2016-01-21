Τρίζουν τα θεμέλια της Vogue και της Άννα Γουίντορ… (Photos)

Μια ακόμα σημαντική αποχώρηση έγινε από το περιοδικό κολοσσό της μόδας, το «Vogue». Η Γκρέις Κόντινγκτον, που υπήρξε επί 30 χρόνια η καλλιτεχνική διευθύντρια του δημιουργικού και χαρισματική στυλίστρια, αποφάσισε να αποχωρήσει από την «οικογένεια» του Vogue.

Η 74χρονη έχει άλλα σχέδια: θα κάνει ένα άρωμα με τον οίκο Commes des Garçons, μία ταινία animation βασισμένη στο βιβλίο της «Catwalk Cats» και μια κινηματογραφική εκδοχή του βιβλίου της που κυκλοφόρησε το 2012, «Grace».

Αυτό όμως, που έχει κυκλοφορήσει στον χώρο της μόδας είναι ότι η αποχώρηση της ενδεχομένως αποδυναμώσει και την θέση της Σιδηράς Κυρίας της μόδας, Άννα Γουίντορ, καθώς υπήρξε στενής της συνεργάτις.

Το 2013 και ο Αντρέ Λεόν Τάιλεϊ, που ήταν το δεξί χέρι της Γουίντορ.

Στην πρώτη γραμμή πάντα οι δύο πυλώνες της «Vogue»