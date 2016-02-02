Παπασταύρου: Πλήρωσα το πρόστιμο των 3 εκ. ευρώ με δάνειο από τον Σ. Μιωνί

Στην καταβολή του προστίμου ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, που του καταλόγισε το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων για τη «λίστα Λαγκάρντ», προχώρησε ο δικηγόρος και στενός συνεργάτης του τ.πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο ίδιος σε ανακοίνωσή του επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς του περί κατασκευασμένων στοιχείων, ενώ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι στο τέλος θα δικαιωθεί.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα χρήματα για το πρόστιμο από δάνειο επιχειρηματία, που κατά τον ίδιο είναι και ο πραγματικός δικαιούχος του επίμαχου λογαριασμού. Πρόκειται για τον Ισραηλινό Σάμπι Μιονί, τον οποίο η πλευρά Παπασταύρου έχει κατονομάσει αλλά και ο ίδιος έχει επιβεβαιώσει με δηλώσεις του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σταύρου Παπασταύρου:

«Προχώρησα σήμερα, για λόγους συμμόρφωσης στις διατάξεις που προβλέπουν την καταβολή ταμειακά βεβαιωμένων ποσών, στην εξόφληση των προστίμων που μου καταλογίσθηκαν άδικα για τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο δεν ήμουν δικαιούχος. Με βάση ένα κατασκευασμένο “στοιχείο”, αγνώστου ταυτότητας και προέλευσης, επιχειρήθηκε η προσωπική και επαγγελματική μου διαπόμπευση.

Η καταβολή έγινε μέσω δανείου που αναγκάστηκα να πάρω από τον πραγματικό δικαιούχο του λογαριασμού καθώς προσωπικά ουδέποτε απέκτησα ούτε και διαθέτω τέτοιο ποσό. Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν αποδέχομαι τον υπό κρίση καταλογισμό.

Προχωρώ στην άσκηση όλων των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ενδίκων ενεργειών, προκειμένου να διαγνωστεί από τις δικαστικές αρχές η σε βάρος μου αδικία και να ακυρωθεί το σχετικό πρόστιμο. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος αυτής, της επώδυνης για εμένα, διαδικασίας θα δικαιωθώ».