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04.02.2016 10:03

Το σούπερ τρολάρισμα του Τζορτζ Κλούνεϊ και του Dr. House σε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο

04.02.2016 10:03

Το απόλυτο τρολάρισμα δύο δημοφιλέστατων τηλεοπτικών σειρών και ηρώων, του «House» και της «Εντατικής», με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Χιου Λόρι, δημιούργησε ο γνωστός Αμερικανός σόουμαν και τηλεπαρουσιαστής Τζίμι Κίμελ.

 

Το απόλυτο τρολάρισμα δύο δημοφιλέστατων τηλεοπτικών σειρών και ηρώων, του «House» και της «Εντατικής», με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Χιου Λόρι, δημιούργησε ο γνωστός Αμερικανός σόουμαν και τηλεπαρουσιαστής Τζίμι Κίμελ, με αφορμή το reunion της «Εντατικής», στην οποία συμμετείχε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Ασθενής» είναι ο ίδιος ο Τζίμι Κίμελ και «μέθοδος επαναφοράς του» το… χιπ χοπ, που κατά τους τηλεοπτικούς «γιατρούς» του σώζει τη ζωή.

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