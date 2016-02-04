Ξεχάστε τη Σίντι Κρόφορντ: Η κόρη της είναι απλά θεά (Photos)

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Μιλάμε βέβαια, για την πανέμορφη κόρη της, την 14χρονη Κάϊα Γκέρμπερ.

Δεν πρόλαβε ο ανδρικός πληθυσμός να «θρηνήσει» την αποχώρηση της Σίντι Κρόφορντ από τον χώρο της μόδας, που δεν είναι και ακριβώς αποχώρηση, αλλά τελοσπάντων, και ήρθε το νέο «αίμα» να ομορφύνει την μόδα.

Μιλάμε βέβαια, για την πανέμορφη κόρη της, την 14χρονη Κάϊα Γκέρμπερ. Η νεαρή έκανε την πρώτη της διαφημιστική καμπάνια ως μοντέλο και θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της «Chrome Hearts» για την κολεξιόν κοσμημάτων άνοιξε/καλοκαίρι 2016.

Μοιάζει πάρα πολύ στην μαμά και έχει φανεί πλέον ότι θα ακολουθήσει τα βήματα της. Το μήλο δηλαδή έπεσε ακριβώς κάτω από την μηλιά…