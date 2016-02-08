ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 13:32
08.02.2016 11:12

Μέσα στο σπίτι της Ελίζαμπεθ Τέιλορ (Photos)

Το σπίτι της Ελίζαμπεθ Τέιλορ «ανοίγει» στο κοινό μέσα από την έκδοση ενός νέου βιβλίου από τη φωτογράφο Κάθριν Οπι η οποία ξεκίνησε να αποτυπώνει με τη μηχανή της το σπίτι της Ελίζαμπεθ Τέιλορ τον Νοέμβριο του 2010.

 

 

Μετά από 1 χρόνο, το 2011, η ηθοποιός πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια, με την Κάθριν να χρειάζεται να «τρέξει» για να ολοκληρώσει το έργο της πριν τα υπάρχοντα της σταρ πωληθούν.

Στόχος της φωτογράφου ήταν να δημιουργήσει το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Τέιλορ μέσω των προσωπικών της αντικειμένων -τη διακόσμηση του σπιτιού της, τα σειρά ταξινομημένα παπούτσια Chanel και φυσικά τα κοσμήματά της

 

Αν και οι δυο τους δεν συναντήθηκαν ποτέ, η Κάθριν ένιωσε πως υπήρχε μία σύνδεση.

«Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο είναι πως υπήρχαν οικογενειακές πινελιές, ο τίτλος κολύμβησης του εγγονού της, γλυπτά της κόρης της στο καθιστικό ήταν μερικά από αυτά που υπήρχαν και συνδυάζονταν με έναν Warhol», λέει η Κάθριν.

«Ο Ρίτσαρντ Μπάρτον ήταν σχεδόν σε κάθε δωμάτιο, ως επί το πλείστον σε φωτογραφίες. Το διαμάντι Krupp που της είχε προσφέρει βρισκόταν σε ένα ντουλάπι μόνο για κοσμήματα», προσθέτει.

Λεπτά, θηλυκά αντικείμενα σε παστέλ αποχρώσεις δημιουργούσαν μια «ήσυχη και μαλακή» ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την Κάθριν, η οποία βρισκόταν στο σπίτι κάθε δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

Τα κοσμήματα, τα οποία διέθετε η θρυλική σταρ, πωλήθηκαν σε δημοπρασία του οίκου Christie’s για 137,2 εκατ. δολάρια. Μάλιστα, το Bulgari δαχτυλίδι της με το κίτρινο διαμάντι πωλήθηκε για 962,5 χιλιάδες δολάρια.

Από την άλλη πλευρά το διάσημο διαμάντι Krupp των 33,19 καρατίων, που δόθηκε στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 1968 από τον Ρίτσαρντ Μπάρτον πωλήθηκε για 8,8 εκατ. δολάρια.

 

