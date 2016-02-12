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12.02.2016 16:01

2.500.000 προφυλακτικά μέσα σε 3 χρόνια μοιράστηκαν δωρεάν στην Ελλάδα

12.02.2016 16:01
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Δυόμισι εκατομμύρια προφυλακτικά μοίρασε δωρεάν μέσα σε τρία χρόνια ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή”. Ο Σύλλογος ζητά κατάργηση του ΦΠΑ στα προφυλακτικά

 

 

Δυόμισι εκατομμύρια προφυλακτικά μοίρασε δωρεάν μέσα σε τρία χρόνια ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή”. Ο Σύλλογος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρήσης Προφυλακτικού ζητά κατάργηση του ΦΠΑ στα προφυλακτικά, τα οποία είναι το ασφαλέστερο μέσο προστασίας από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Μάλιστα προτείνει στο ΚΕΕΛΠΝΟ θα προωθήσει το αίτημα στην Πολιτεία ώστε να μπορούν να τα προμηθεύονται φτηνότερα οι πολίτες και να ενισχυθεί η χρήση τους.

Να σημειωθεί ότι στα Κέντρα Πρόληψης Checkpoint του Συλλόγου “Θετική Φωνή” μέσα σε τρία χρόνια διενεργήθηκαν 26.000 εξετάσεις για την ανίχνευση των ιών του HIV (AIDS), HCV (ηπατίτιδας C) HBV (ηπατίτιδας Β).

«Στα Checkpointπου λειτουργεί η “Θετική Φωνή” εξετάστηκαν το 2013 συνολικά 2.500 άτομα και καταγράφηκαν 86 περιπτώσεις θετικών στον ιό HIV. Το 2014 εξετάστηκαν 8.600 και καταγράφηκαν 165 θετικοί, δηλαδήτο 19% του συνόλου των νέων διαγνώσεων HIV στην Ελλάδα, ενώ το 2015 μέχρι τον Οκτώβριο εξετάστηκαν 14.500 άτομα και καταγράφηκαν 216θετικοί δηλαδή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, διαγνώστηκε το 25% των νέων περιπτώσεων με HIV»ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου “Θετική Φωνή” Νίκος Δέδες, σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Χρήσης Προφυλακτικού.

Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, καθηγητής Χειρουργικής Αθανάσιος Γιαννόπουλος, επισήμανε ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες πρόληψης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Παράλληλα ανέφερε ότι με την έλευση των μεταναστών αναδύονται σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα τα οποία ενδημούν στις χώρες προέλευσής τους και τα οποία δεν είχαν ξαναδεί οι γιατροί στη χώρα μας, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται περιστατικά που δεν βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. «Η απαγόρευση και η δαιμονοποίηση δεν βοηθά» είπε, καταδικάζοντας την πολιτική παλαιότερης ηγεσίας του υπουργείου Υγείας που διαπόμπευσε οροθετικές εκδιδόμενες γυναίκες δημοσιοποιώντας τις φωτογραφίες και τα ονόματα τους.

Η υπεύθυνη του γραφείου HIV και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ, Βάλια Κοντέ, ανέφερε ότι εκτός από τα περιστατικά με HIV διαγιγνώσκονται και περιστατικά σύφιλης, βλενόρροιας και χλαμυδίων, ενώ ο νοσηλευτής Γιώργος Πόλκας από το Checkpoint της Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι στην πόλη στους δύο μήνες του 2016 έγιναν 560 τεστ για σύφιλη και βρέθηκαν 15 θετικοί. «Παλιά δεν είχαμε τεστ σύφιλης τώρα βλέπουμε ότι το 3-4% των τεστ βγαίνει θετικό και η ηλικία των ατόμων αυτών είναι 18-25» προσέθεσε ο κ Πόλκας. Τέλος η διευθύντρια παρεμβάσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ Ιωάννα Παυλοπούλου τόνισε θα πρέπει να αποσυνδεθεί χρήση του προφυλακτικού από την προστασία από το AIDS και να επανασυνδεθεί με την προστασία από όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

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