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17.02.2016 13:58

Ξανά στο δίκτυο SWIFT οι ιρανικές τράπεζες – Μάθετε τι είναι

17.02.2016 13:58
Ξανά στο δίκτυο SWIFT οι ιρανικές τράπεζες - Μάθετε τι είναι - Media

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Το παγκόσμιο δίκτυο συναλλαγών SWIFT επανασυνέδεσε μια σειρά ιρανικών τραπεζών στο σύστημά του, επιτρέποντάς τους να πραγματοποιούν και πάλι διασυνοριακές συναλλαγές με ξένες τράπεζες ύστερα από την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, δήλωσε στέλεχος του οργανισμού παγκόσμιων συναλλαγών SWIFT.

Οι ιρανικές τράπεζες είχαν αποσυνδεθεί από το δίκτυο SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) τον Μάρτιο του 2012, όταν ενισχύθηκαν οι διεθνείς κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Το σύστημα χρησιμοποιείται για την μεταβίβαση εντολής πίστωσης και πληρωμών ενώ ο αποκλεισμός του Ιράν έπληξε σημαντικά την ικανότητά του να προχωρά σε μεταβιβάσεις χρημάτων αλλά και κεφαλαίων για εμπορικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και των μεγάλων δυνάμεων, οι περισσότερες κυρώσεις σε βάρος της χώρας ήρθησαν τον περασμένο μήνα. «Ο SWIFT ολοκλήρωσε τη διαδικασία ενσωμάτωσης για αυτές τις τράπεζες και μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τώρα έχουν επανασυνδεθεί στο SWIFT», δήλωσε ο Ονούρ Οζάν, περιφερειακός διευθυντής του SWIFT. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους υπόλοιπους φορείς που έχουν υποβάλει αίτηση εκ νέου σύνδεσης στο SWIFT για να διασφαλίσουμε την ομαλή επανασύνδεσή τους», ανέφερε ο Οζάν σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα της ιρανικής κεντρικής τράπεζας σήμερα.

Η επανασύνδεση του Ιράν στο σύστημα SWIFT ανήχθη σε πολιτικό ζήτημα τις τελευταίες εβδομάδες, με κάποιους συντηρητικούς κοινοβουλευτικούς επικριτές του προέδρου Χασάν Ροχανί να παραπονιούνται ότι η διαδικασία δεν προχωρούσε με αρκετά ταχείς ρυθμούς και ότι η πυρηνική συμφωνία δεν επέφερε αρκετά οφέλη στη χώρα. Ο Οζάν δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις ιρανικές τράπεζες που επανασυνδέθηκαν.

Η κεντρική τράπεζα είπε στην ανακοίνωσή της ότι όλες οι τράπεζες που δεν επηρεάζονταν από τις κυρώσεις που παρέμεναν σε ισχύ είχαν τώρα συνδεθεί, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας, αλλά ότι συνεχίζεται η διαδικασία για κάποιες θυγατρικές και μονάδες ξένων τραπεζών.

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