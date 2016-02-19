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Είναι γεγονός. Θα δούμε το σίκουελ του «Blade Runner» που κυκλοφόρησε το 1982.

Είναι γεγονός. Θα δούμε το σίκουελ του «Blade Runner» που κυκλοφόρησε το 1982. Δεν ξέρουμε και πολλές πληροφορίες ακόμα, αλλά έχουν κυκλοφορήσει τα βασικά. Δηλαδή οι δύο πρωταγωνιστές θα είναι ο Χάρισον Φορντ και ο Ράϊαν Γκόσλινγκ. Σκηνοθέτης θα είναι ο Ντενίς Βιλνέβ και παραγωγός εννοείται ο Ρίντλεϊ Σκοτ. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις το 2018.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο.

Ο Χάρισον Φορντ θα είναι και πάλι ο πρωταγωνιστής του «Blade runner»

Ο Ράϊαν Γκόσλινγκ θα προσφέρει το ταλέντο και την γοητεία του στο σίκουελ