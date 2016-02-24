Ο νέος πύραυλος της Κίνας αλλάζει την στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ

Ο πύραυλος σχεδιάστηκε για να καταστρέφει αεροπλανοφόρο σε απόσταση 900 μιλίων, η αντίδραση των Αμερικανών

Ο καινούργιος κινεζικός πύραυλος, σχεδιασμένος να καταστρέφει αεροπλανοφόρο σε απόσταση 900 μιλίων, μπορεί να αλλάξει την στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ.

Από το 1995, η όλο και αυξανόμενη ένταση ανάμεσα σε Κίνα και γειτονικές της χώρες – συμμάχους των ΗΠΑ, έκανε τους Αμερικανούς προέδρους να στήνουν shows στρατιωτικής υποστήριξης με τεράστια πάνοπλα πολεμικά πλοία να πλέουν στις καυτές ζώνες.

Η Κίνα απλώς διαμαρτυρόταν μέσω διπλωματικών οδών. Χωρίς, όμως, να διαθέτει όπλα ικανά να αποτρέπουν τα αμερικανικά πλοία, αναγκαζόταν να υποχωρήσει. Αυτό ακριβώς παρακίνησε από τότε το Πεκίνο να κατασκευάσει την ολοκαίνουργια γενιά πυραύλων του, που φρόντισε να επιδείξει στον κόσμο με αφορμή μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ένας από αυτούς τους πυραύλους, ο Dongfeng-21D διαθέτει μια “ευέλικτη” κεφαλή, ικανή να αναζητά και να βρίσκει τον στόχο με ταχύτητα 10 φορές την ταχύτητα του ήχου και να πέφτει πάνω του κάθετα, κάτι που καθιστά αδύνατη την αναχαίτισή της.

Σύμφωνα με το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, αυτός ο πύραυλος είναι σε θέση να «βγάλει εκτός» ή και πιθανώς να βυθίσει αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Κι αυτός είναι ο μεγάλος αμερικανικός πονοκέφαλος.

Με την Κίνα να προκαλεί πια όλο και μεγαλύτερες εντάσεις στην Νότια Κινεζική Θάλασσα, Αμερικανοί ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι άρχισαν να αναρωτιούνται σοβαρά κατά πόσο οι καινούργιοι πύραυλοι του Πεκίνου καθιστούν τα αεροπλανοφόρα και τα μαχητικά τους αναποτελεσματικά.

Μάλλον δεν υπάρχει τίποτα πιο εμβληματικό για την αμερικανική στρατιωτική μηχανή από τα αεροπλανοφόρα. Ενώ και άλλες χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία διαθέτουν ένα με δύο μικρότερα αεροπλανοφόρα, καμιά δεν πλησιάζει καν τον αμερικανικό στόλο με 10 υπερ-αεροπλανοφόρα.

Πρόκειται για πυρηνικά μεγαθήρια, το καθένα με μήκος μεγαλύτερο από τρία γήπεδα ποδοσφαίρου, που μεταφέρει 90 μαχητικά αεροσκάφη και πλήρωμα 5.000 ανθρώπων. Ουσιαστικά πρόκειται για πλωτές αεροπορικές βάσεις που προβάλουν την αμερικανική ισχύ ως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου.

Το καθένα από τα αεροπλανοφόρα – σύμβολα του ναυτικού των ΗΠΑ κοστίζει 13 δισ. δολάρια!

Ο προτεινόμενος συνολικός προϋπολογισμός του Πενταγώνου για το 2017 θα είναι 583 δισ. δολάρια. Μέσα σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται και η απόκτηση τριών καινούργιων αεροπλανοφόρων.

Όμως, ξαφνικά έχει αρχίσει στο Πεντάγωνο μια διαμάχη για το μέλλον των πολεμικών επιχειρήσεων με αεροπλανοφόρα. Ο λόγος είναι οι καινούργιοι πύραυλοι της Κίνας και οι πληροφορίες ότι παρόμοιους επιχειρούν να κατασκευάσουν και Ρωσία, Β. Κορέα και Ιράν.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι πως τα αεροσκάφη που απογειώνονται από αυτά τα πλοία μπορούν να καλύπτουν ως 650 μίλια, μέσα δηλαδή στην εμβέλεια του φονικού κινεζικού πυραύλου με εμβέλεια 900 μιλίων. Ουσιαστικά, για πρώτη ίσως φορά τις τελευταίες δεκαετίες το ναυτικό των ΗΠΑ ζορίζεται για το αν διαθέτει αποτελεσματική άμυνα ενάντια στον πύραυλο Dongfeng-21D.

Το Center for a New American Security, που διαθέτει αναλυτές αμύνης με χρόνια πείρας σε κορυφαίες θέσεις στην αμερικανική στρατιωτική μηχανή, θεωρεί ότι τα αεροσκάφη που σήμερα απογειώνονται από τα αεροπλανοφόρα δεν έχουν αρκετή εμβέλεια για τις απειλές που θα αντιμετωπίσουν μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Αντί των επανδρωμένων μαχητικών, η πρόταση είναι να υπάρχουν στα αεροπλανοφόρα drones, που θα κοστίζουν λιγότερο και θα μπορούν να πετούν σε πολύ πιο μακρινές αποστάσεις. Το αμερικανικό ναυτικό ήδη διαθέτει ένα πειραματικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος ικανό να πετάει για 1.500 μίλια φορτωμένο με δυο τόνους πυρομαχικά ακριβείας. Εξετάζει να το τροποποιήσει για να πετάει ακόμα μακρύτερα ως λύση στον κινέζικο πύραυλο χωρίς να ξεφύγει από το σημερινό μπάτζετ.

Η μεγαλύτερη απειλή, όμως, προέρχεται από το τεράστιο πολιτικό κόστος που οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι θα επέφερε ένα πιθανό πλήγμα σε κάποιο από τα αεροπλανοφόρα τους. Μάλιστα, υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι αν υπήρχε έστω και 10% πιθανότητα ένα αεροπλανοφόρο που θα έστελναν σε πολεμική ζώνη να βυθιστεί ή να πληγεί σοβαρά, τότε θα συμβούλευαν τον Αμερικανό πρόεδρο να μην το στείλει.

Ακόμα και η θεωρητική απώλεια ενός τέτοιου αεροπλανοφόρου με εικόνες καταστροφής, τα αεροπλάνα του διαλυμένα και εκατοντάδες Αμερικανούς νεκρούς θα ήταν τόσο μεγάλο πολιτικό πλήγμα που οι ΗΠΑ δεν θα το ρίσκαραν, εκτός αν ήταν για την υπεράσπιση του ίδιου του εδάφους τους.

Οι ΗΠΑ συνειδητοποιούν ότι έχουν δημιουργήσει πανίσχυρα, επιβλητικά αεροπλανοφόρα που, όμως, δεν θα διακινδυνέψουν να χάσουν. Το γεγονός ότι έχουν εξελιχθεί στο μεγαλύτερο σύμβολο της αμερικανικής δύναμης σημαίνει ότι αν αυτό το σύμβολο πληγεί, αυτό θα υπονόμευε τον ίδιο τον ρόλο των ΗΠΑ στον κόσμο.