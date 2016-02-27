Η μαζικότερη στείρωση γατιών στον κόσμο (Video)

Εθελοντές συγκέντρωσαν εκατοντάδες αδέσποτα γατιά και με τη βοήθεια εθελοντών κτηνιάτρων τα στείρωσαν σε μια μέρα.

Είναι από τα μεγαλύτερα μαζικά κτηνιατρικά χειρουργεία που στήθηκαν ποτέ. Ο στόχος ήταν ένας και μοναδικός: Να στειρωθούν αδέσποτες γάτες. Όλα έγιναν με ακρίβεια.

Οι γάτες ήταν όλες σε κλουβί και σε όλες έγινε αναισθησία. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν για τσιπάκι, αφού κάποια μπορεί να μην ήταν αδέσποτη, αλλά να την είχε χάσει ο ιδιοκτήτης της.

Μόλις λειτουργούσε η αναισθησία η γάτα μεταφερόταν στο χειρουργικό κρεβάτι και εκεί οι εθελοντές κτηνίατροι προχωρούσαν στην επέμβαση στείρωσης. Πριν ανανήψουν οι γάτες, άλλοι κτηνίατροι έκοβαν μέρος από το αυτί τους προκειμένου να γνωρίζουν πως «η αδέσποτη αυτή γάτα, έχει στειρωθεί».

Οι γάτες μετά αφήνονταν στα κλουβάκια τους για να συνέλθουν και στη συνέχεια ήταν ελεύθερες. Σε μια και μόνο ημέρα οι εθελοντές κτηνίατροι στείρωσαν 203 γατιά.

Operation Catnip is AWESOME! Thanks to our friends Cole & Marmalade for sharing this video with us! Δημοσιεύτηκε από The Animal Rescue Site στις Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016