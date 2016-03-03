Ερυθρός Σταυρός: 100 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην Ελλάδα (Photos)

Υπάρχουν περίπου 100 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην ελληνική επικράτεια δήλωσε η επικεφαλής της ομάδας τους Ερυθρού Σταυρού.

Υπάρχουν περίπου 100 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην ελληνική επικράτεια δήλωσε η επικεφαλής της ομάδας τους Ερυθρού Σταυρού που καθημερινά προσφέρει βοήθεια στην πλατεία Βικτωρίας κ. Αγγελική Φανάκη, στο Αθήνα 9.84.

Τα παιδιά μέχρι τώρα φιλοξενούνται στους εκάστοτε χώρους των οργανώσεων ενώ σύντομα θα περιέλθουν στη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους.

Η πλειονότητα των παιδιών έχασαν τους γονείς τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από την πατρίδα τους προς την Ελλάδα.