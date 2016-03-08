ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 22:39
08.03.2016 13:26

Συγκλονιστική έκκληση για αναπηρικά καρότσια για τους πρόσφυγες από τον Ερυθρό Σταυρό

Επείγουσα έκκληση για τη δωρεά αναπηρικών καροτσιών απευθύνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες προσφύγων στην περιοχή της Ειδομένης και στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά.

Όπως σημειώνεται, δύο από τα αναπηρικά καρότσια θα διατεθούν για μόνιμη χρήση σε αντίστοιχα περιστατικά, μια εξάχρονη προσφυγοπούλα και ένα 18χρονο αγόρι, οι οποίοι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τα αναπηρικά καρότσια θα χρησιμοποιηθούν στις ιατρικές μονάδες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στους χώρους προσωρινής παραμονής για να εξυπηρετήσουν πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 πμ έως τις 2.30 μμ. στα τηλέφωνα 2310 531533-6.

