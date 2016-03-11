Δαπάνη για αγορά ενός… iPhone αναρτήθηκε στην Διαύγεια της ΕΡΤ

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Στην απόφαση για την αγορά ενός κινητού i-phone προέβη προ ημερών το ΔΣ της ΕΡΤ, όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε ερωτηματικά καθώς είναι γνωστό πως ο ενημερωτικός τομέας της ΕΡΤ έχει πολύ μεγάλες ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή και τα ανάλογα αιτήματα για την αγορά έξυπνων κινητών απορρίφθηκαν. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως το κινητό τηλέφωνο προορίζεται για δημοσιογράφο, ο οποίος βρίσκοταν στο στο στούντιο, χωρίς να υπάρχει λόγος, όταν ο Π. Χαρίτος υποδεχόταν τη Λιάνα Κανέλη, με σκοπό να καταγράψει το γεγονός.

Όταν μπήκαν οι νεαροί του Ρουβίκωνα σήκωσε το κινητό ο/η δημοσιογράφος και επιχείρησε να τους καταγράψει, με αποτέλεσμα να του/της το πάρουν και να το καταστρέψουν. Ρωτήθηκε αρχικώς ο/η δημοσιογράφος αν επιθυμεί την αντικατάστασή του και αρχικά η απάντηση ήταν αρνητική. Στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και μετά από συζητήσεις …3 ημερών με στελέχη της εταιρείας το θέμα έφτασε στο ΔΣ και ελήφθη η σχετική απόφαση.

Πηγή: typologies.gr