Θεραπεία με βλαστοκύτταρα ανέστρεψε την οστεοπόρωση σε γερασμένα ποντίκια

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Επιστήμονες στον Καναδά πέτυχαν να αναστρέψουν την οστεοπόρωση σε γερασμένα πειραματόζωα (ποντίκια), χορηγώντας σε αυτά μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα από άλλα υγιή τρωκτικά. Με τον τρόπο αυτό, αποκατέστησαν τη φυσιολογική δομή των οστών.

Επιστήμονες στον Καναδά πέτυχαν να αναστρέψουν την οστεοπόρωση σε γερασμένα πειραματόζωα (ποντίκια), χορηγώντας σε αυτά μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα από άλλα υγιή τρωκτικά. Με τον τρόπο αυτό, αποκατέστησαν τη φυσιολογική δομή των οστών.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρώτες δοκιμές σε μικρό δείγμα ανθρώπων, ενώ -ανάλογα με τα πρώτα αποτελέσματα- μπορεί να ακολουθήσουν μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές σε πέντε περίπου χρόνια.

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να μεταφερθούν από τον δότη στον λήπτη, χωρίς να χρειάζεται συμβατότητα μεταξύ τους, συνεπώς δεν απορρίπτονται από τον οργανισμό του ασθενούς.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο και του Νοσοκομείου της Οτάβα, με επικεφαλής τους καθηγητές Γουίλιαμ Στάνφορντ και Τζον Ντέηβις, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό “Stem Cells Translational Medicine”, δήλωσαν έκπληκτοι από το πόσο σωστά τα βλαστοκύτταρα επανέφεραν μέσα σε έξι μήνες τα οστά στη φυσιολογική και πλήρως λειτουργική κατάστασή τους. Οι γιατροί είχαν ελπίσει απλώς σε μία βελτίωση.

Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι μελλοντικά η εν λόγω θεραπεία μπορεί να εφαρμόζεται ακόμη και για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, από την οποία πάσχουν περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Ο τύπος 1 της οστεοπόρωσης αφορά τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, ενώ ο τύπος 2 και τα δύο φύλα λόγω προχωρημένης ηλικίας.

Εξαιτίας της νόσου, τα οστά γίνονται πιο λεπτά, λιγότερο πυκνά και πιο εύθραυστα, με συνέπεια σχεδόν εννέα εκατομμύρια κατάγματα παγκοσμίως. Σήμερα υπάρχει στο εμπόριο μόνο μια φαρμακευτική θεραπεία για την οστεοπόρωση τύπου 2, που διαρκεί έως δύο έτη.