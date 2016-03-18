Θεραπεία με βλαστοκύτταρα ανέστρεψε την οστεοπόρωση σε γερασμένα ποντίκια

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Επιστήμονες στον Καναδά πέτυχαν να αναστρέψουν την οστεοπόρωση σε γερασμένα πειραματόζωα (ποντίκια), χορηγώντας σε αυτά μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα από άλλα υγιή τρωκτικά. Με τον τρόπο αυτό, αποκατέστησαν τη φυσιολογική δομή των οστών.
Επιστήμονες στον Καναδά πέτυχαν να αναστρέψουν την οστεοπόρωση σε γερασμένα πειραματόζωα (ποντίκια), χορηγώντας σε αυτά μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα από άλλα υγιή τρωκτικά. Με τον τρόπο αυτό, αποκατέστησαν τη φυσιολογική δομή των οστών.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρώτες δοκιμές σε μικρό δείγμα ανθρώπων, ενώ -ανάλογα με τα πρώτα αποτελέσματα- μπορεί να ακολουθήσουν μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές σε πέντε περίπου χρόνια.
Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να μεταφερθούν από τον δότη στον λήπτη, χωρίς να χρειάζεται συμβατότητα μεταξύ τους, συνεπώς δεν απορρίπτονται από τον οργανισμό του ασθενούς.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο και του Νοσοκομείου της Οτάβα, με επικεφαλής τους καθηγητές Γουίλιαμ Στάνφορντ και Τζον Ντέηβις, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό “Stem Cells Translational Medicine”, δήλωσαν έκπληκτοι από το πόσο σωστά τα βλαστοκύτταρα επανέφεραν μέσα σε έξι μήνες τα οστά στη φυσιολογική και πλήρως λειτουργική κατάστασή τους. Οι γιατροί είχαν ελπίσει απλώς σε μία βελτίωση.
Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι μελλοντικά η εν λόγω θεραπεία μπορεί να εφαρμόζεται ακόμη και για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, από την οποία πάσχουν περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Ο τύπος 1 της οστεοπόρωσης αφορά τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, ενώ ο τύπος 2 και τα δύο φύλα λόγω προχωρημένης ηλικίας.
Εξαιτίας της νόσου, τα οστά γίνονται πιο λεπτά, λιγότερο πυκνά και πιο εύθραυστα, με συνέπεια σχεδόν εννέα εκατομμύρια κατάγματα παγκοσμίως. Σήμερα υπάρχει στο εμπόριο μόνο μια φαρμακευτική θεραπεία για την οστεοπόρωση τύπου 2, που διαρκεί έως δύο έτη.
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