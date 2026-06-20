Νανά Παλαιτσάκη: Το χειρουργείο στο «Γεννηματάς» και το ηχηρό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες (Video)

Η Νανά Παλαιτσάκη δεν φοβήθηκε ποτέ να μιλήσει έξω από τα δόντια, να τσαλακωθεί και να μοιραστεί την αλήθεια της με το κοινό.

Αυτή τη φορά, η αγαπημένη δημοσιογράφος έκανε την απόλυτη ανατροπή, μέσα από ένα εξομολογητικό βίντεο στα social media, αποκάλυψε τη μεγάλη αισθητική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους πάντες με το πρώτο, εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Η απόφαση για το χειρουργείο δεν προήλθε από κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού ομορφιάς. Όλα ξεκίνησαν όταν η Νανά Παλαιτσάκη επισκέφθηκε το Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για ένα καθαρά ιατρικό ζήτημα, καθώς εντοπίστηκε ένα εύρημα στο τριχωτό της κεφαλής της. Εκεί, ήρθε σε επαφή με τον διακεκριμένο γιατρό Αθανάσιο Καρονίδη, Διευθυντή του τμήματος Μικροχειρουργικής και Πλαστικής Χειρουργικής, ο οποίος έκρινε απαραίτητη τη χειρουργική του αφαίρεση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, όμως, η δημοσιογράφος αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της. Εξομολογήθηκε στον γιατρό πως η χαλάρωση στην περιοχή του λαιμού ήταν κάτι που την απασχολούσε έντονα τον τελευταίο καιρό. Έτσι, πήρε τη μεγάλη απόφαση,να συνδυάσει τις δύο επεμβάσεις και να προχωρήσει σε ολικό neck lift.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και με μια ιδιαιτερότητα που προκαλεί εντύπωση έγινε αποκλειστικά με τοπική αναισθησία. Η Νανά Παλαιτσάκη είχε πλήρη επικοινωνία με την ιατρική ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, νιώθοντας απόλυτη ασφάλεια στα χέρια των Ελλήνων επιστημόνων.

Σήμερα, η δημοσιογράφος βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας. Παρόλο που εμφανίστηκε στο βίντεο φορώντας ακόμα τον ειδικό πιεστικό επίδεσμο που καλύπτει το κεφάλι και τον λαιμό της, η λάμψη στα μάτια της δεν κρυβόταν. Όπως δήλωσε η ίδια, κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και εξεπλάγη από το πόσο άμεσο και φυσικό είναι το αποτέλεσμα, παρόλο που η διαδικασία της ανάρρωσης δεν έχει καν ολοκληρωθεί.

Η Νανά Παλαιτσάκη κάλεσε όλες τις γυναίκες να σπάσουν τα ταμπού και να σταματήσουν να νιώθουν ενοχές για τις αισθητικές παρεμβάσεις: «Όταν κάποιος θέλει κάτι πολύ και τον ενοχλεί, μπορεί να το κάνει. Το δεύτερο που θέλω να επικοινωνήσω είναι ότι έχουμε εξαιρετικό ιατρικό προσωπικό, ο δικός μου γιατρός ήταν σε κέντρο του εξωτερικό και για προσωπικούς του λόγους γύρισε στην Ελλάδα. Πραγματικά αν κάτι σας προβληματίζει, να επιλέξετε τον σωστό γιατρό και να το τολμήσετε, γιατί η διαφορά είναι πολύ μεγάλη», ανέφερε μεταξύ άλλων η Νανά Παλαιτσάκη.

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