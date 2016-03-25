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25.03.2016 13:32

Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών: Ευρεία αναφορά στο προσφυγικό στο Κολοσσαίο – Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας

25.03.2016 13:32
Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών: Ευρεία αναφορά στο προσφυγικό στο Κολοσσαίο - Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας - Media

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Ευρεία αναφορά στο προσφυγικό πρόκειται να γίνει απόψε, στο Κολοσσαίο, κατά την καθολική «Οδό του Σταυρού», αφιερωμένη στα Πάθη του Ιησού. Παρουσία του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος θα χοροστατήσει της τελετής, θα αναγνωσθούν κείμενα που συνέγραψε ο αρχιεπίσκοπος της πόλης Περούτζια, καρδινάλιος Γκουαλτιέρο Μπασσέτι, στα οποία η τεράστια δοκιμασία των προσφύγων καταλαμβάνει κύρια θέση.

 

Ευρεία αναφορά στο προσφυγικό πρόκειται να γίνει απόψε, στο Κολοσσαίο, κατά την καθολική «Οδό του Σταυρού», αφιερωμένη στα Πάθη του Ιησού. Παρουσία του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος θα χοροστατήσει της τελετής, θα αναγνωσθούν κείμενα που συνέγραψε ο αρχιεπίσκοπος της πόλης Περούτζια, καρδινάλιος Γκουαλτιέρο Μπασσέτι, στα οποία η τεράστια δοκιμασία των προσφύγων καταλαμβάνει κύρια θέση.

«Πώς να μην διακρίνουμε το πρόσωπο του Κυρίου σε εκείνο των εκατομμυρίων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των ατόμων που αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όλων όσων προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους τον τρόμο των πολέμων, των κατατρεγμών και των δικτατοριών;» υπογραμμίζεται με έμφαση σε ένα από τα εν λόγω κείμενα.

Κατά τις δεκατέσσερις στάσεις της τελετής θα γίνει αναφορά στον φόβο που κάποιοι άνθρωποι νιώθουν προς όποιον είναι ξένος και άγνωστος και στη χριστιανική διδαχή της υποδοχής και της αλληλεγγύης. Κύριος στόχος, να υπογραμμισθεί ότι «ο Χριστός είναι τελευταίος μεταξύ των τελευταίων, ναυαγός μεταξύ των ναυαγών, αποκλεισμένος μεταξύ των αποκλεισμένων».

Στο μεταξύ, σημαντικά αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην περιοχή γύρω από το Κολοσσσαίο και στο Βατικανό, με συνεχείς ελέγχους από μέρους της αστυνομίας, των καραμπινιέρων, του στρατού και των ειδικών αντιτρομοκρατικών δυνάμεων. Η πλησιέστερη στάση του μετρό πρόκειται να κλείσει στις τρεις το απόγευμα, ώρα Ιταλίας, έξι ώρες πριν από την έναρξη της θρησκευτικής τελετής, ενώ στους δρόμους γύρω από το Κολοσσαίο οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ήδη φορητά και μεγαλύτερα, σταθερά μηχανήματα για την ανίχνευση τυχόν μεταλλικών αντικειμένων.

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