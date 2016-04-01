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Ο Χάριστον Φορντ και ο Ράϊαν Γκόσλινγκ υποδέχονται στην ομάδα τους την Ρόμπιν Ράϊτ .

Ο Χάριστον Φορντ και ο Ράϊαν Γκόσλινγκ υποδέχονται στην ομάδα τους την Ρόμπιν Ράϊτ . Η όμορφη ηθοποιός, και πρώην σύζυγος του Σον Πεν, θα είναι η γυναίκα πρωταγωνίστρια του «Blade Runner 2» που θα σκηνοθετήσει ο Ντενίς Βιλνέβ. Την παραγωγή υπογράφει ο Ρίντλεϊ Σκοτ.

Στις αίθουσες θα βγει το 2018. Πρόκειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες που έγραψε ιστορία στο είδος της φαντασίας!

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