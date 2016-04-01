Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Χάριστον Φορντ και ο Ράϊαν Γκόσλινγκ υποδέχονται στην ομάδα τους την Ρόμπιν Ράϊτ .
Ο Χάριστον Φορντ και ο Ράϊαν Γκόσλινγκ υποδέχονται στην ομάδα τους την Ρόμπιν Ράϊτ . Η όμορφη ηθοποιός, και πρώην σύζυγος του Σον Πεν, θα είναι η γυναίκα πρωταγωνίστρια του «Blade Runner 2» που θα σκηνοθετήσει ο Ντενίς Βιλνέβ. Την παραγωγή υπογράφει ο Ρίντλεϊ Σκοτ.
Στις αίθουσες θα βγει το 2018. Πρόκειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες που έγραψε ιστορία στο είδος της φαντασίας!
Όλες οι παραγωγές θέλουν έναν Ράϊαν Γκόσλινγκ για πρωταγωνιστή
Ο Χάρισον Φορντ μετά το «Star Wars» είδε πάλι τις μετοχές του να εκτοξεύονται
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.