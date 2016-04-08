search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025
08.04.2016

Έξαλλοι οι φαν με την Τζένιφερ Λόπεζ: Της εύχονται…εμμηνόπαυση (Photos)

Έτσι είναι το σώμα της Τζένιφερ Λόπεζ χωρίς ίχνος ρετούς (Photos) - Media Gallery 3

Μια εντελώς καυστική ευχή έστειλαν οι φαν της στην Τζένιφερ Λόπεζ και δείχνει ότι τους έχει εξοργίσει. 

 

Μια εντελώς καυστική ευχή έστειλαν οι φαν της στην Τζένιφερ Λόπεζ και δείχνει ότι τους έχει εξοργίσει. Τι της ευχήθηκαν; «Να μπει στην εμμηνόπαυση!». Η οργή πηγάζει από τη νέα της συνεργασία.

Παραγωγός στο νέο δίσκο της J Lo είναι ο Dr Luke, τον οποίο έχει κατηγορήσει η τραγουδίστρια Κέσα για βιασμό. Ο παραγωγός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και έχει αθωωθεί στο δικαστήριο, αλλά η κοινή γνώμη έχει στραφεί εναντίον του.

Το νέο σινγκλ της Λόπεζ, που κυκλοφόρησε αυτή τη βδομάδα, το «Ain’t your mama», υποτίθεται είναι ένα ύμνος στον φεμινισμό. Και υπογράφεται από έναν άντρα που κατηγορείται για βιασμό…

Κυκλοφόρησε το νέο σινγκ της L Lo

O Dr Luke κατηγορήθηκε από την Κέσα για βιασμό. Το μέρος της πήραν πολλές συνάδελφοι της, όπως οι

Lady Gaga και Τέιλορ Σουίφτ

