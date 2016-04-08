Έξαλλοι οι φαν με την Τζένιφερ Λόπεζ: Της εύχονται…εμμηνόπαυση (Photos)

Μια εντελώς καυστική ευχή έστειλαν οι φαν της στην Τζένιφερ Λόπεζ και δείχνει ότι τους έχει εξοργίσει.

Μια εντελώς καυστική ευχή έστειλαν οι φαν της στην Τζένιφερ Λόπεζ και δείχνει ότι τους έχει εξοργίσει. Τι της ευχήθηκαν; «Να μπει στην εμμηνόπαυση!». Η οργή πηγάζει από τη νέα της συνεργασία.

Παραγωγός στο νέο δίσκο της J Lo είναι ο Dr Luke, τον οποίο έχει κατηγορήσει η τραγουδίστρια Κέσα για βιασμό. Ο παραγωγός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και έχει αθωωθεί στο δικαστήριο, αλλά η κοινή γνώμη έχει στραφεί εναντίον του.

Το νέο σινγκλ της Λόπεζ, που κυκλοφόρησε αυτή τη βδομάδα, το «Ain’t your mama», υποτίθεται είναι ένα ύμνος στον φεμινισμό. Και υπογράφεται από έναν άντρα που κατηγορείται για βιασμό…

Κυκλοφόρησε το νέο σινγκ της L Lo

O Dr Luke κατηγορήθηκε από την Κέσα για βιασμό. Το μέρος της πήραν πολλές συνάδελφοι της, όπως οι

Lady Gaga και Τέιλορ Σουίφτ