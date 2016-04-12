Τέσσερις χιλιάδες πρόσφυγες διασώθηκαν τις τελευταίες 2 μέρες νότια της Σικελίας

Οι ιταλικές αρχές διέσωσαν 2.154 πρόσφυγες νότια της Σικελίας κατά τη διάρκεια 17 επιχειρήσεων διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν μόνο σήμερα, ένας αριθμός που προστίθεται στους 1.850 που περισυνελέγησαν χθες, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα της Ιταλίας σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Πλοία του λιμενικού σώματος και του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας, ένα νορβηγικό πλοίο που είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο της συμβολής της Frontex κι ένα ελληνικό φορτηγό πλοίο συμμετείχαν σήμερα στις επιχειρήσεις που συντόνισε το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος της Ιταλίας, το οποίο εδρεύει στη Ρώμη.

Οι πρόσφυγες που διασώθηκαν επέβαιναν σε 16 φουσκωτές λέμβους και μία βάρκα. Όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Χθες, 1.850 πρόσφυγες διασώθηκαν σε 8 διαφορετικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ιταλικό λιμενικό σώμα.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του πολεμικού ναυτικού της Λιβύης ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι το λιμενικό σώμα της χώρας εμπόδισε τον διάπλου 6 πλοιαρίων που μετέφεραν 649 πρόσφυγες στα ανοικτά της Σαμπράτα.