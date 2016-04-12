ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 16:03
12.04.2016 21:37

Τέσσερις χιλιάδες πρόσφυγες διασώθηκαν τις τελευταίες 2 μέρες νότια της Σικελίας

12.04.2016 21:37
Σικελία: 180 μετανάστες σε καραντίνα ανοιχτά του Παλέρμο - Media

Οι ιταλικές αρχές διέσωσαν 2.154 πρόσφυγες νότια της Σικελίας κατά τη διάρκεια 17 επιχειρήσεων διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν μόνο σήμερα, ένας αριθμός που προστίθεται στους 1.850 που περισυνελέγησαν χθες, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα της Ιταλίας σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε.

 

Οι ιταλικές αρχές διέσωσαν 2.154 πρόσφυγες νότια της Σικελίας κατά τη διάρκεια 17 επιχειρήσεων διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν μόνο σήμερα, ένας αριθμός που προστίθεται στους 1.850 που περισυνελέγησαν χθες, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα της Ιταλίας σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Πλοία του λιμενικού σώματος και του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας, ένα νορβηγικό πλοίο που είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο της συμβολής της Frontex κι ένα ελληνικό φορτηγό πλοίο συμμετείχαν σήμερα στις επιχειρήσεις που συντόνισε το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος της Ιταλίας, το οποίο εδρεύει στη Ρώμη.

Οι πρόσφυγες που διασώθηκαν επέβαιναν σε 16 φουσκωτές λέμβους και μία βάρκα. Όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Χθες, 1.850 πρόσφυγες διασώθηκαν σε 8 διαφορετικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ιταλικό λιμενικό σώμα.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του πολεμικού ναυτικού της Λιβύης ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι το λιμενικό σώμα της χώρας εμπόδισε τον διάπλου 6 πλοιαρίων που μετέφεραν 649 πρόσφυγες στα ανοικτά της Σαμπράτα.

google_news_icon

fotia

Φωτιά σε επιχείρηση με οικοδομικά υλικά στην Καλαμάτα, συναγερμός στην Πυροσβεστική

asklipieio-voulas_2204_1920-1080_new
ΕΙΝΑΠ: Απαράδεκτες οι συνθήκες διανυκτέρευσης των γιατρών που εφημερεύουν στο «Ασκληπιείο Βούλας»

lufthansa new
H Lufthansa εν μέσω τουριστικής περιόδου κόβει 20.000 πτήσεις λόγω αύξησης του κόστους καυσίμων

tramp white house 09- new
Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους «άτακτους» και τους… καλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

Eleftheria-Giakoumaki
«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

benitez
Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

pliromi-kinito-karta
Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

fotovoltaika mpalkoni
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 16:02
fotia

Φωτιά σε επιχείρηση με οικοδομικά υλικά στην Καλαμάτα, συναγερμός στην Πυροσβεστική

asklipieio-voulas_2204_1920-1080_new
ΕΙΝΑΠ: Απαράδεκτες οι συνθήκες διανυκτέρευσης των γιατρών που εφημερεύουν στο «Ασκληπιείο Βούλας»

lufthansa new
H Lufthansa εν μέσω τουριστικής περιόδου κόβει 20.000 πτήσεις λόγω αύξησης του κόστους καυσίμων

