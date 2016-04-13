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Αρραβωνιάστηκε με τον 22χρονο Ρώσο, γόνο πλούσιας οικογένειας, Ίγκορ Ταραμπασόφ.

Να σοβαρευτεί ετοιμάζεται η Λίντσεί Λόχαν. Η άτακτη ηθοποιός του Χόλιγουντ, που έχει πολλές φορές σχολιαστεί για τις προκλητικές εμφανίσεις μεθυσμένη και υπό την επήρεια ναρκωτικών, θα περάσει σύντομα στεφάνι.

Αρραβωνιάστηκε με τον 22χρονο Ρώσο, γόνο πλούσιας οικογένειας, Ίγκορ Ταραμπασόφ, και γιόρτασαν την επισημοποίηση της σχέσης του σε συναυλία των Duran Duran στη Νέα Υόρκη. Μαζί τους ήταν και η αδερφή της ηθοποιού, καθώς και οι γονείς της. Η Λόχαν δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τον πατέρα της, αλλά τώρα οι φωτογραφίες δείχνουν ότι μάλλον έχουν αποκατασταθεί.

Με τους γονείς της και τον αρραβωνιαστικό της στους Duran Duran

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πριν λίγες ημέρες. Η εκπρόσωπος Τύπου της ηθοποιού δεν το έχει επιβεβαιώσει