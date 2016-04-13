search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:22
13.04.2016 06:56

Το σαφάρι του Ουίλιαμ και της Κέιτ στην Ινδία (Photos)

Ο Δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στην Ινδία και το Μπουτάν.

 

Ο Δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στην Ινδία και το Μπουτάν. Κατά την τέταρτη μέρα του ταξιδιού τους Ουίλιαμ και Κέιτ έκαναν σαφάρι στο Εθνικό πάρκο στο Ασσάμ της Ινδίας, θαυμάζοντας την άγρια φύση.

Το ζευγάρι ξεναγήθηκε από ντόπιους στην περιοχή και ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους του πάρκου για τις προσπάθειες που καταβάλουν για την προστασία των ζώων από λαθροκυνηγούς.

Σύμφωνα με το Παλάτι του Κένζινκτον ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ως πρόεδρος ομάδας πίεσης για την προστασία της άγριας ζωής, ήθελε καιρό να επισκεφτεί την περιοχή και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου πρόκειται να επιστρέψει ξανά εκεί.

