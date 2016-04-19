TripAdvisor: Αυτά είναι τα 10 καλύτερα ελληνικά νησιά για διακοπές το 2016 (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την λίστα με τα 10 καλύτερα ελληνικά νησιά για διακοπές το 2016 δημοσίευσε η πλατφόρμα του TripAdvisor, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των εκατομμυρίων χρηστών του.

Την λίστα με τα 10 καλύτερα ελληνικά νησιά για διακοπές το 2016 δημοσίευσε η πλατφόρμα του TripAdvisor, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των εκατομμυρίων χρηστών του.

Δείτε τα 10 καλύτερα νησιά για διακοπές το 2016, σύμφωνα με το TripAdvisor:

1. Σαντορίνη, Κυκλάδες

Η Σαντορίνη εκπέμπει μια διαφορετική, αλλά εξίσου θελκτική γοητεία.

2. Κρήτη

Το νησί της Κρήτης είναι ένα ελληνικό διαμάντι που πλέει στην γαλαζοπράσινη θάλασσα.

3. Ρόδος, Δωδεκάνησα

Το μεγαλύτερο και επίσης δημοφιλέστερο νησί των Δωδεκανήσων βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου και είναι η Ρόδος.

4. Μύκονος, Κυκλάδες

Αν στο άκουσμα της λέξης «Μύκονος» δεν σας έρθουν αμέσως στο μυαλό φωτεινά, λευκά σπίτια, καταγάλανοι ουρανοί και μαυρισμένα από τον ήλιο κορμιά πάνω σε χρυσές, αμμουδερές παραλίες, μάλλον ζούσατε καιρό απομονωμένοι …σε κάποια σπηλιά ίσως.

5. Ζάκυνθος, Ιόνια Νησιά

Τα νησιά του Ιονίου είναι υπέροχοι παράδεισοι κινηματογραφικής ομορφιάς.

6. Κέρκυρα, Ιόνια Νησιά

Κέρκυρα ονομάζεται τόσο το νησί όσο και η χώρα του νησιού. Χωριά με ασβεστωμένα σπίτια στολίζουν το ηλιόλουστο νησί, που απέχει μόλις 2 με15 μίλια από τις ακτές της Αλβανίας.

7. Κεφαλονιά, Ιόνια Νησιά

Τα σμαραγδένια νερά της Κεφαλονιάς αντανακλούν αιώνες ιστορίας. Το μεγάλο ελληνικό νησί ήταν η πατρίδα του μυθικού βασιλιά Οδυσσέα.

8. Νάξος, Κυκλάδες

Μια κουκκίδα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, η Νάξος είναι ένα μοναδικό κράμα αρχαίων μνημείων και παραλιών.

9. Σκιάθος, Σποράδες

Η μικροσκοπική Σκιάθος είναι γεμάτη από δάση, αρχαιολογικές τοποθεσίες και – το σημαντικότερο – από παραλίες.

10. Μήλος, Κυκλάδες

Γνωστό ως το «Νησί των Χρωμάτων» χάρη στα σμαραγδένια νερά του και τα κτήριά του βαμμένα σε ζωντανούς τόνους, το νησί της Μήλου, με το σχήμα πετάλου, πλέει γαλήνια στο Αιγαίο Πέλαγος.

Πηγή: tripadvisor.com