Μαγειρίτσα: Πώς να καθαρίσετε σωστά τα έντερα – Κίνδυνος δηλητηρίασης

Το Ελληνικό Πάσχα χαρακτηρίζεται από πολλές γαστριμαργικές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι και η παραδοσιακή μαγειρίτσα που τρώμε στο οικογενειακό τραπέζι το βράδυ του Μ. Σαββάτου, μετά την Ανάσταση.

Η παραδοσιακή μαγειρίτσα, εκτός από την συκωταριά, περιέχει και έντερα. Εκεί ακριβώς έγκειται και ο κίνδυνος δηλητηρίασης. Τα έντερα που δεν είναι σωστά και επαρκώς καθαρισμένα, μπορεί να… χαλάσουν το τραπέζι και την οικογενειακή συνεύρεση του Πάσχα.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, για να αποφύγουμε την όποια δηλητηρίαση να έχουμε πλύνει καλά και σχολαστικά τα έντερα στην μαγειρίτσα, πριν την μαγειρέψουμε. Εξάλλου δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που κατανάλωσαν μαγειρίτσα, η οποία δεν είχε πλυθεί καλά, και έπαθαν δηλητηρίαση.

Το καθάρισμα στα έντερα είναι πραγματικά μεγάλος μπελάς, αλλά αξίζει να γίνει σχολαστικά και τέλεια. Ο πιο γνωστός τρόπος για να το κάνουμε πριν μαγειρέψουμε την μαγειρίτσα είναι και ο παραδοσιακός:

Δηλαδή με άφθονο τρεχούμενο νερό πλένουμε πρώτα τα έντερα εξωτερικά. Στη συνέχεια, γεμίζουμε το έντερο με νερό και το σπρώχνουμε με το χέρι μέχρι να βγει το νερό από την άλλη άκρη. Το νερό θα παρασύρει τις ακαθαρσίες από το εσωτερικό. Η διαδικασία αυτή του εσωτερικού καθαρισμού θα πρέπει να επαναληφθεί 3 και 4 φορές γιατί με την πρώτη, όλο και κάτι θα παραμείνει. Στη συνέχεια τα καθαρά έντερα τα βάζουμε σε ένα τάπερ με ξύδι και λεμόνι και τα αφήνουμε εκεί μέχρι να τα μαγειρέψουμε.

Ένας άλλος τρόπος για να καθαρίσουμε τα έντερα στην μαγειρίτσα, είναι με ένα ξυλάκι (πολλές νοικοκυρές χρησιμοποιούν και ένα στυλό) που θα μας βοηθήσει να γυρίσουμε το εσωτερικό του εντέρου ανάποδα (δηλαδή το μέσα-έξω). Η διαδικασία αυτή, απαιτεί ηρεμία και αρκετό χρόνο, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να γυρίσετε τα έντερα πόντο – πόντο. Μόλις γίνει αυτό, τα πλένετε πάλι με άφθονο νερό και ξύδι, πολλές φορές.

Ο τρίτος τρόπος που είναι μάλλον και ο πιο γρήγορος, είναι ο εξής: Πιάνουμε την άκρη από το έντερο και με ένα ψαλίδι το κόβουμε σε ολόκληρο το μήκος του, μέχρι την άλλη άκρη. Το εσωτερικό του, είναι πλέον με ευκολία, στη διάθεση μας για να το καθαρίσουμε και να το πλύνουμε με άφθονο νερό, ξύδι και λεμόνι.

