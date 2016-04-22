ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 10:06
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.04.2016 17:00

Μαγειρίτσα: Πώς να καθαρίσετε σωστά τα έντερα – Κίνδυνος δηλητηρίασης

22.04.2016 17:00
Τι κρύβεται πίσω από την ιστορία της μαγειρίτσας - Media

Το Ελληνικό Πάσχα χαρακτηρίζεται από πολλές γαστριμαργικές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι και η παραδοσιακή μαγειρίτσα που τρώμε στο οικογενειακό τραπέζι το βράδυ του Μ. Σαββάτου, μετά την Ανάσταση.

 

Το Ελληνικό Πάσχα χαρακτηρίζεται από πολλές γαστριμαργικές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι και η παραδοσιακή μαγειρίτσα που τρώμε στο οικογενειακό τραπέζι το βράδυ του Μ. Σαββάτου, μετά την Ανάσταση.

Η παραδοσιακή μαγειρίτσα, εκτός από την συκωταριά, περιέχει και έντερα. Εκεί ακριβώς έγκειται και ο κίνδυνος δηλητηρίασης. Τα έντερα που δεν είναι σωστά και επαρκώς καθαρισμένα, μπορεί να… χαλάσουν το τραπέζι και την οικογενειακή συνεύρεση του Πάσχα.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, για να αποφύγουμε την όποια δηλητηρίαση να έχουμε πλύνει καλά και σχολαστικά τα έντερα στην μαγειρίτσα, πριν την μαγειρέψουμε. Εξάλλου δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που κατανάλωσαν μαγειρίτσα, η οποία δεν είχε πλυθεί καλά, και έπαθαν δηλητηρίαση.

Το καθάρισμα στα έντερα είναι πραγματικά μεγάλος μπελάς, αλλά αξίζει να γίνει σχολαστικά και τέλεια. Ο πιο γνωστός τρόπος για να το κάνουμε πριν μαγειρέψουμε την μαγειρίτσα είναι και ο παραδοσιακός:

Δηλαδή με άφθονο τρεχούμενο νερό πλένουμε πρώτα τα έντερα εξωτερικά. Στη συνέχεια, γεμίζουμε το έντερο με νερό και το σπρώχνουμε με το χέρι μέχρι να βγει το νερό από την άλλη άκρη. Το νερό θα παρασύρει τις ακαθαρσίες από το εσωτερικό. Η διαδικασία αυτή του εσωτερικού καθαρισμού θα πρέπει να επαναληφθεί 3 και 4 φορές γιατί με την πρώτη, όλο και κάτι θα παραμείνει. Στη συνέχεια τα καθαρά έντερα τα βάζουμε σε ένα τάπερ με ξύδι και λεμόνι και τα αφήνουμε εκεί μέχρι να τα μαγειρέψουμε.

Ένας άλλος τρόπος για να καθαρίσουμε τα έντερα στην μαγειρίτσα, είναι με ένα ξυλάκι (πολλές νοικοκυρές χρησιμοποιούν και ένα στυλό) που θα μας βοηθήσει να γυρίσουμε το εσωτερικό του εντέρου ανάποδα (δηλαδή το μέσα-έξω). Η διαδικασία αυτή, απαιτεί ηρεμία και αρκετό χρόνο, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να γυρίσετε τα έντερα πόντο – πόντο. Μόλις γίνει αυτό, τα πλένετε πάλι με άφθονο νερό και ξύδι, πολλές φορές.

Ο τρίτος τρόπος που είναι μάλλον και ο πιο γρήγορος, είναι ο εξής: Πιάνουμε την άκρη από το έντερο και με ένα ψαλίδι το κόβουμε σε ολόκληρο το μήκος του, μέχρι την άλλη άκρη. Το εσωτερικό του, είναι πλέον με ευκολία, στη διάθεση μας για να το καθαρίσουμε και να το πλύνουμε με άφθονο νερό, ξύδι και λεμόνι.

Πηγή: Iatropedia

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται με μικρότερη ένταση η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χαμός για την μαγειρίτσα – Τη στέλνουν κατεψυγμένη και στο εξωτερικό

ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Τα τελευταία δρομολόγια σήμερα, Μεγάλο Σάββατο – Πώς θα κινηθούν μέχρι την Τρίτη του Πάσχα

ΥΓΕΙΑ

«Συγκινήθηκα για το προσωπικό του ΕΣΥ»: Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την εμπειρία ασθενούς στο ΚΑΤ

ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης

LIFESTYLE

Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

LIFESTYLE

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

MEDIA

Σβέλτες προγραμματικές κινήσεις στον ΣΚΑΪ, νέα πλατφόρμα από το Mega για την Ορθοδοξία, αμφιβολία για αγροτικές δουλειές και τη «Φαρμα» στο Star

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 10:06
ploio 2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται με μικρότερη ένταση η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

mageiritsa-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χαμός για την μαγειρίτσα – Τη στέλνουν κατεψυγμένη και στο εξωτερικό

mesa_mmm_metro_0305_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Τα τελευταία δρομολόγια σήμερα, Μεγάλο Σάββατο – Πώς θα κινηθούν μέχρι την Τρίτη του Πάσχα

1 / 3