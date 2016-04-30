ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 08:40
30.04.2016 09:15

Έγινε και πάλι viral ο ιερέας από την Ευαγγελίστρια της Χίου για την Πρώτη Ανάσταση (Videos)

Στέφανος Χίος: Νέο βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης και ηχητικό ντοκουμέντο - Media

Με κρότους στα στασίδια και χτυπώντας τα Σήμαντρα στάλθηκε το μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης, από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας Χίου.

 

«Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι» έψαλε ο ιερέας π. Χριστοφόρος Γουρλής και αμέσως μετά η εκκλησία σείστηκε από τους χτύπους των Σημάντρων που σήμαναν τη νίκη του Θεανθρώπου επί του Θανάτου.

Ο ιερέας σκόρπισε δαφνόφυλλα σύμβολα της νίκης του Χριστού. Την ίδια ώρα οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κουνήθηκαν -σαν από σεισμό- και οι πιστοί χτύπησαν τις πάγκες, τα στασίδια, συμμετέχοντας με αυτό τον ιδιαίτερα ηχηρό τρόπο στη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης του Κυρίου.

Το έθιμο σημειολογικά συνδέεται με την Ανάσταση του Χριστού που σπάει τα δεσμά του θανάτου.

Η Πρώτη Ανάσταση – δηλαδή ο Μέγας Εσπερινός – γιορτάζεται από την Εκκλησία , στις 9 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό χρόνο της Αναστάσεώς Του Χριστού, αφού κανείς δεν τον είδε την ώρα εκείνη, αλλά πιστοποιήθηκε όταν βαθιά χαράματα οι Μυροφόρες γυναίκες πήγαν στο μνημείο για να αλείψουν το σώμα Του με αρώματα. Έτσι το Μέγα Θαύμα της Ανάστασης σηματοδοτείται την ίδια μέρα με την αφή του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο των Ιεροσολύμων.

 

Η παλιότερη εμφάνισή του, με την οποία είχε γίνει γνωστός:

 

Πηγή: politischios.gr

 

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η κηδεία του 20χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο – Τι υποστηρίζει ο δράστης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πυρηνική ενέργεια: Οι αντιρρήσεις επιστημόνων και περιβαλλοντικών φορέων – Χαραλαμπίδης, Τσιπουρίδης μιλούν στο topontiki.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα κυνηγήσουμε και θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Απελευθερώθηκαν 14 πολιτικοί κρατούμενοι – Οι διαδηλώσεις και ο ρόλος του Τραμπ

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν είναι έτοιμο να συμφωνήσει για εκεχειρία, εγώ όμως όχι λέει ο Τραμπ και στέλνει Β-52 – Με μπαράζ επιθέσεων κατά του Ισραήλ «απαντά» η Τεχεράνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ πιέζει Συμμάχους και Κίνα για στρατωτική εμπλοκή - Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις βιομηχανίες από την περιοχή - Επίθεση με drones σε στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

ΚΟΣΜΟΣ

Semafor: Το Ισραήλ αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αντιπυραυλικών συστημάτων

