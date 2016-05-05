search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 11:58
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2016 06:30

Βιοηθική διαμάχη για τα έμβρυα που αναπτύσσονται εκτός μήτρας

05.05.2016 06:30
Είναι αγόρι ή κορίτσι; Η… πίεση καθορίζει το φύλο των παιδιών! - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επιστήμονες από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ κατάφεραν για πρώτη φορά να διατηρήσουν εν ζωή στο εργαστήριό τους -έξω από τη μήτρα- ένα ανθρώπινο έμβρυο για 13 μέρες.

 

 

Επιστήμονες από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ κατάφεραν για πρώτη φορά να διατηρήσουν εν ζωή στο εργαστήριό τους -έξω από τη μήτρα- ένα ανθρώπινο έμβρυο για 13 μέρες.

Το προηγούμενο ρεκόρ παραμονής ήταν περίπου επτά μέρες και αφορούσε τις καλλιέργειες εμβρύων για ερευνητικούς σκοπούς. Στη συνέχεια, τα έμβρυα έπρεπε να εμφυτευθούν σε μια πραγματική μήτρα για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Το επίτευγμα χαρακτηρίσθηκε «ορόσημο», καθώς, μεταξύ άλλων, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και των βλαστοκυτταρικών αναγεννητικών θεραπειών, ενώ θα ρίξει περισσότερο φως στα πρώτα-πρώτα στάδια ανάπτυξης ενός ανθρώπου, για τα οποία μέχρι σήμερα οι επιστήμονες έχουν κενά στις γνώσεις τους.

Από την άλλη, αναζωπυρώνεται η επιστημονική και βιοηθική διαμάχη κατά πόσο πρέπει να διατηρηθεί το τωρινό όριο των 14 ημερών, πέρα από το οποίο απαγορεύεται -μετά από διεθνή συμφωνία εδώ και πολλά χρόνια- να διατηρείται ένα ανθρώπινο έμβρυο στον «σωλήνα». Στην πραγματικότητα, το όριο αυτό είχε έως τώρα θεωρητική αξία, αφού οι ερευνητές -και να ήθελαν- δεν μπορούσαν να το φθάσουν. Όμως τώρα, που κατάφεραν να διατηρήσουν ένα έμβρυο σχεδόν για 14 μέρες, τίθεται το ζήτημα αν το όριο πρέπει να διατηρηθεί ή να επεκταθεί.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Κέμπριτζ και Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης, με επικεφαλής την καθηγήτρια Μαγκνταλένα Ζερνίκα-Γκετς και τον καθηγητή Αλί Μπριβανλού αντίστοιχα, έκαναν δύο ξεχωριστές επιστημονικές δημοσιεύσεις στα περιοδικά “Nature” και “Nature Cell Biology”.

Οι επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να μιμούνται στο εργαστήριο (στο τρυβλίο καλλιέργειας Πέτρι) το περιβάλλον της μήτρας και έτσι να διατηρούν για διπλάσιο χρόνο το ανθρώπινο έμβρυο από ό,τι έως τώρα, επιτρέποντάς του να συνεχίζει να αναπτύσσεται στον «σωλήνα», εωσότου γίνει δύο εβδομάδων.

Φυσιολογικά το πρώιμο έμβρυο -που λέγεται βλαστοκύστη- εμφυτεύεται στη μήτρα περίπου την έβδομη μέρα μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο. Οι ερευνητές πέτυχαν μια ανάλογη τεχνητή «εμφύτευση», δημιουργώντας εργαστηριακές συνθήκες ανάλογες της μήτρας.

Διαπίστωσαν, προς μεγάλη τους έκπληξη, ότι το έμβρυο -παρόλο που δεν βρισκόταν σε πραγματική μήτρα- συνέχισε να αυτοοργανώνεται και να αναπτύσσεται. Οι επιστήμονες διέκοψαν μόνοι τους την ανάπτυξή του για να μην περάσουν το νομικό όριο των 14 ημερών.

Η αδυναμία ενός εμβρύου να εμφυτευθεί στη μήτρα αποτελεί βασική αιτία των πρώιμων αποβολών στις γυναίκες.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
snoop-dogg-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο SwayvoTwain θα υποδυθεί τον Biggie στην ταινία για τη ζωή του Snoop Dogg

delfini new
ΕΛΛΑΔΑ

Kέρκυρα: Μεγάλη επιχείρηση για να σώσουν ένα δελφίνι – Το ζώο δεν τα κατάφερε

Patini
ΕΛΛΑΔΑ

Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο

fei_dimitriadou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στον στίβο: Η πρωταθλήτρια Ελλάδας Φαίη Δημητριάδου ήταν η 21χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο

ilektriko-aftokinito_1106_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μεταχειρισμένο ηλεκτρικό: Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνεις πριν το αγοράσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras symvouloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας σε κλοιό επικίνδυνων πολιτικά συμβούλων – Οι απίστευτες γκάφες Σιακαντάρη, Παππά, Νυφούδη που... «ζαλίζουν» την ΕΛΑΣ

KIPSELI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Γραμμή 4 του μετρό: Δεν εκκενώνεται κανένα κτίριο στην Κυψέλη, δεν ξεκινά ξανά ο μετροπόντικας - Σύσκεψη σήμερα στο υπ. Μεταφορών 

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

mitsotakis_makron_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης στο Παρίσι και η Τούνη τού έβαλε… ιδέες για κρουασάν - Της απάντησε με χιούμορ στο «μην έρθετε»

samaras- hintalgo- dendias- polakis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Προβληματίζει ο εμφύλιος με Σαμαρά, τι βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις, τι προτιμάει ο Ανδρουλάκης, γιατί αγχώνεται ο Δένδιας και τι περιμένει ο Πολάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 11:58
snoop-dogg-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο SwayvoTwain θα υποδυθεί τον Biggie στην ταινία για τη ζωή του Snoop Dogg

delfini new
ΕΛΛΑΔΑ

Kέρκυρα: Μεγάλη επιχείρηση για να σώσουν ένα δελφίνι – Το ζώο δεν τα κατάφερε

Patini
ΕΛΛΑΔΑ

Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο

1 / 3