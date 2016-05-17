Βουλή: Προθεσμία στον Παπασταύρου, στο αρχείο η υπόθεση Μητσοτάκη-Samsung

Επιστολή με την οποία θα του γνωστοποιεί ότι εντός οκτώ ημερών θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία από τις τράπεζες, που δεν έχει καταθέσει, αποφάσισε να αποστείλει στον Σταύρο Παπασταύρου η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή θα ζητήσει το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του

Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε να θέσει στο αρχείο την υπόθεση του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, που αφορά την αγορά μετοχών της εταιρίας Samsung το 2013, έναντι τιμήματος 10.912 δολαρίων. Η Επιτροπή έκανε δεκτή την εισήγηση της αρεοπαγίτου, η οποία έκρινε ότι δεν παραβιάστηκε η ελληνική νομοθεσία, καθώς η αγορά δεν έγινε από το ελληνικό Χρηματιστήριο.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Πόθεν Έσχες αποφάσισε την ανανέωση των συμβάσεων των ορκωτών λογιστών, σε μία προσπάθεια να ολοκληρωθεί σύντομα η εξέταση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2013 και 2014.