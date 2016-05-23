TripAdvisor: Κρήτη και Κέρκυρα στους φθηνότερους προορισμούς για Βρετανούς

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Σύμφωνα με το TripAdvisor, η Κρήτη και η Κέρκυρα είναι οι πιο φθηνοί προορισμοί για τους Βρετανούς τουρίστες για το καλοκαίρι του 2016, όσον αφορά το κόστος.

Σύμφωνα με το TripAdvisor, η Κρήτη και η Κέρκυρα είναι οι πιο φθηνοί προορισμοί για τους Βρετανούς τουρίστες για το καλοκαίρι του 2016, όσον αφορά το κόστος.

Η δημοφιλέστερη επιλογή των Βρετανών γι’ αυτό το καλοκαίρι ωστόσο, είναι η Ισπανία. Η λίστα δημιουργήθηκε σύμφωνα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι χρήστες του site για κρατήσεις.

Η Κρήτη και η Κέρκυρα είναι στους φθηνότερους προορισμούς καθώς έχουν την χαμηλότερη τιμή και κατά τη διάρκεια της υψηλής σεζόν.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, ο ακριβότερος προορισμός για να μείνει κανείς μία εβδομάδα, είναι η Νέα Υόρκη, με 1,937 δολάρια και ο αμέσως επόμενος ακριβότερος με διαφορά 400 περίπου λιρών, είναι η Ίμπιζα με 1,575 δολάρια.

Πηγή: airnews.gr