TripAdvisor: Κρήτη και Κέρκυρα στους φθηνότερους προορισμούς για Βρετανούς

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Σύμφωνα με το TripAdvisor, η Κρήτη και η Κέρκυρα είναι οι πιο φθηνοί προορισμοί για τους Βρετανούς τουρίστες για το καλοκαίρι του 2016, όσον αφορά το κόστος.
Σύμφωνα με το TripAdvisor, η Κρήτη και η Κέρκυρα είναι οι πιο φθηνοί προορισμοί για τους Βρετανούς τουρίστες για το καλοκαίρι του 2016, όσον αφορά το κόστος.
Η δημοφιλέστερη επιλογή των Βρετανών γι’ αυτό το καλοκαίρι ωστόσο, είναι η Ισπανία. Η λίστα δημιουργήθηκε σύμφωνα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι χρήστες του site για κρατήσεις.
Η Κρήτη και η Κέρκυρα είναι στους φθηνότερους προορισμούς καθώς έχουν την χαμηλότερη τιμή και κατά τη διάρκεια της υψηλής σεζόν.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα, ο ακριβότερος προορισμός για να μείνει κανείς μία εβδομάδα, είναι η Νέα Υόρκη, με 1,937 δολάρια και ο αμέσως επόμενος ακριβότερος με διαφορά 400 περίπου λιρών, είναι η Ίμπιζα με 1,575 δολάρια.
Πηγή: airnews.gr
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